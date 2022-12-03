ТОП 10 онлайн-ресурсов для ВПЛ — Finance.ua

ТОП 10 онлайн-ресурсов для ВПЛ Сегодня 09:14 — Личные финансы

Минреинтеграции собрало 10 полезных платформ и ресурсов, которые помогут внутренне перемещенным лицам адаптироваться в новом месте жительства.

Об этом сообщили на странице Facebook.

Платформа «єДопомога» (подача заявлений на выплаты от международных организаций и государства, получение и оказание волонтерской помощи): https://edopomoga.gov.ua/

Портал «Прихисток» (информация о вариантах размещения внутренне перемещенных лиц, доступное жилье): https://prykhystok.gov.ua/

Информационно-ресурсный центр «Взаємодія» (информация о действиях в чрезвычайных ситуациях, справки, карты, электронные ресурсы для пострадавшего населения и т.п.): https://viyna.net/

Карта заведений, работающих при отключении света: https://cutt.ly/QMjPfdp

Электронный кабинет водителя (проверка и оплата административных правонарушений, получение информации об авто и водительском удостоверении, проверка авто по VIN-коду, запись в электронную очередь): https://e-driver.hsc.gov.ua/

Портал «Веземо» (электронный сервис для проверки времени задержки рейсов, международных и эвакуационных маршрутов и т.п.): uz-vezemo.com

Единая социальная среда занятости (быстрый поиск вакансий и резюме по всей Украине, онлайн-запись на прием в Центр занятости и т.п.): https://www.dcz.gov.ua/

Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (получение справки ОК-5 и ОК-7, подача заявлений в ПФУ, запись на прием онлайн): https://portal.pfu.gov.ua/

Liki24 (онлайн-заказ и доставка лекарств): https://liki24.com/

Образовательный чат-бот EducationUaBot (информация об онлайн-обучении в Украине; поиск садика, школы или колледжа за рубежом; восстановление личных документов об образовании; продолжение преподавания и работы во время войны; возвращение к обучению независимо от места нахождения).

Справка Finance.ua:

Напомним, место жительства ВПЛ будут избирательно проверять.

При изменении места фактического проживания внутренне перемещенного лица необходимо встать на учет по новому месту. Об этом напомнили в Министерстве социальной политики.

ВПЛ должны уведомлять орган социальной защиты населения о перемещении на другое место жительства или о возвращении на постоянное место жительства.

Для продления выплат лицам, имеющим на это право, орган социальной защиты населения по новому местожительству делает запрос в соответствующий орган по предыдущему местожительству.

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