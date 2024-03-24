ТОП-10 надежных компактных кроссоверов, выпущенных более 5 лет назад (фото) — Finance.ua

ТОП-10 надежных компактных кроссоверов, выпущенных более 5 лет назад (фото) Сегодня 03:01 — Технологии&Авто

ТОП-10 надежных компактных кроссоверов, выпущенных более 5 лет назад (фото)

Класс компактных кроссоверов является одним из самых быстрорастущих, новые модели появляются еженедельно. Хотя это не самые просторные автомобили, они, как правило, имеют «мощный» дизайн и сравнительно высокие.

В рамках ежегодного исследования What Car? опрашивает тысячи владельцев автомобилей о надежности их транспортных средств.

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Последний опрос собрал данные о 178 моделях от 32 брендов. Все опрошенные владельцы автомобилей просят сообщить, были ли в их автомобиле какие-либо неисправности за последние 24 месяца.

Водителей спрашивают, в какой области возникла проблема, сколько стоил ремонт и сколько времени автомобиль провел в мастерской.

Рейтинг самых надежных подержанных компактных кроссоверов

10. Vauxhall/Opel Mokka X (2016−2019)

Рейтинг надежности: 96,3%

14% опрошенных владельцев Vauxhall/Opel Mokka Xs сообщили, что их автомобили вышли из строя, но две трети проблем было решено за день или меньше, а остальное удалось решить менее чем за неделю.

Фото: Opel

Vauxhall (поскольку опрос проходит среди британских водителей) возместила расходы на все ремонтные работы. Проблемные зоны включали тормоза, выхлопную систему и отделку салона.

9. Suzuki Vitara (2015 — до сих пор)

Рейтинг надежности: 96,7%

Suzuki Vitara потерял оценки лишь потому, что более 50% сломанных автомобилей, о которых сообщалось, были в мастерской более недели.

Фото: Robert Hradil/Getty Images

В общей сложности, 8% автомобилей, о которых рассказали респонденты, вышли из строя; наиболее часто упоминавшимися проблемами были коробка передач/сцепление и подвеска.

В то время как Suzuki покрыла стоимость 78% ремонтов, ни один из остальных счетов не превышал 200 фунтов (около 10 тысяч гривен).

8. Volkswagen T-Cross (2019 — до сих пор)

Рейтинг надежности: 96,9%

15% среди опрошенных владельцев этих автомобилей заявили, что они ломались за последние два года. Главными причинами проблем были электричество и выхлопная система.

Фото: Volkswagen

Volkswagen оплатил ремонт 83% автомобилей, а с тех, кто должен платить, не требовали более 50 фунтов (2,5 тысячи гривен).

Несмотря на то, что всеми автомобилями все еще можно было управлять, две трети из поломанных провели в мастерской более недели.

7. Honda HR-V (2015−2022)

Рейтинг надежности: 97,4%

Хотя 9% автомобилей Honda HR-V в опросе имели проблемы, большинство из них было решено быстро и с небольшими затратами для владельцев. Половину неисправных автомобилей отремонтировали за день или меньше, а остальные отремонтировали менее чем за неделю.

Фото: Honda

Honda заплатила за ремонт 67% автомобилей, и возвращение на дорогу только 17% поломанных автомобилей стоило до 500 фунтов стерлингов (около 25 тысяч гривен).

Проблемы включали в себя широкий спектр компонентов, включая кондиционер, аккумулятор, электричество двигателя, выхлопную систему, коробку передач/сцепления и спутниковую навигацию/информационно-развлекательную систему.

6. Mini Countryman (2017 — до сих пор)

Рейтинг надежности: 97,7%

Только 5% Mini Countryman в опросе What Car? вышли из строя, но 25% из сломавшихся не работали более недели.

И некоторые проблемы были достаточно серьезными, чтобы сделать 50% поломанных автомобилей непригодными для езды.

Фото: Mini

Проблемные зоны включали аккумулятор, кузов, коробку передач/сцепления и электричество, не связанное с двигателем.

Положительным моментом является то, что Mini покрыла все расходы по ремонту.

5. Toyota Yaris Cross (2020 — до сих пор)

Рейтинг надежности: 98%

Проблемы с электричеством были самой распространенной жалобой владельцев Toyota Yaris Cross, которые сообщили, что 13% их автомобилей потерпели сбои. Также был маленький процент проблем с кузовом.

Несмотря на то, что 60% неисправностей устранялось за день или меньше, для устранения других 40% понадобилось больше недели.

Фото: Toyota

Лучшая новость для владельцев состоит в том, что Toyota и ее дилеры бесплатно отремонтировали все поврежденные автомобили.

4. Audi Q2 (2016 — до сих пор)

Рейтинг надежности: 98,1%

Владельцев Audi Q2 беспокоили лишь незначительные проблемы, которые можно быстро и доступно решить.

В общей сложности 11% автомобилей в опросе вышли из строя из-за проблем, распределенных между системой кондиционирования воздуха, кузовом, двигателем, внутренней отделкой и электричеством, не связанным с двигателем.

Фото: Audi

Всеми пострадавшими автомобилями можно было управлять, и 80% из них вернулись на дороги менее чем через неделю.

Подобным образом 80% ремонтных работ было выполнено бесплатно, а владельцы, которые должны были заплатить, платили не более 50 фунтов стерлингов (2,5 тысячи гривен) за каждую неисправность.

3. Hyundai Kona (2017−2023)

Рейтинг надежности: 98,2%

Бензиновые версии Hyundai Kona потерпели меньше неисправностей, чем их электрические собратья: 10% вышли из строя против 21% образцов Hyundai Kona Electric.

Фото: Hyundai

Hyundai оплатила весь ремонт, но ремонт двух третей занимал до семи дней, а остальные еще дольше.

Проблемные зоны включали электричество двигателя и немоторное электричество, а также спутниковую навигационную/информационно-развлекательную систему.

2. Mazda CX-3 (2016−2023)

Рейтинг надежности: 98,3%

Mazda CX-3 2016−2023 годов не идеальна (10% автомобилей в опросе вышли из строя), но все, что вышло из строя, было исправлено бесплатно, поэтому ни один владелец не получил неожиданных счетов.

Фото: Mazda

Кузов и тормоза были единственными проблемами, и все автомобили еще могли ездить, и они были отремонтированы и возвращены на дорогу менее чем через неделю.

1. Suzuki Ignis (2016 — до сих пор)

Рейтинг надежности: 99,4%

Suzuki Ignis — один из самых маленьких внедорожников, которые можно купить, поэтому он может подойти не всем, но самый надежный.

Только 5% автомобилей, о которых сообщали в опросе What Car?, вышли из строя.

Фото: Robert Hradil/Getty Images

Несмотря на то, что проблемы с коробкой передач/сцеплением могли быть серьезными, они были устранены быстро и дешево: все автомобили вернулись на дороги менее чем за сутки, а все ремонтные работы выполнили бесплатно.

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