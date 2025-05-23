Топ-10 моделей авто, на которые чаще всего устанавливали ГБО — Finance.ua

Топ-10 моделей авто, на которые чаще всего устанавливали ГБО
На фоне экономии украинцы продолжают переводить авто на газ, но числа говорят — энтузиазм охладел. В апреле 2025 года в Украине была зарегистрирована 931 установка газобаллонного оборудования (ГБО) на легковые автомобили, что на 7,4% меньше, чем в марте, и почти вдвое меньше, чем год назад — в апреле 2024 года таких переоборудований было 1754.
Наивысшую активность украинских водителей в переоборудовании своих автомобилей на газ наблюдали летом прошлого года. В июне 2023 года был установлен рекорд — 2253 ГБО-системы, данные о которых были официально внесены в свидетельства о регистрации в сервисных центрах МВД.
С осени показатели стали спадать, зимой провалились ниже 1000 регистраций, до сих пор выглядит так, что этот рынок не подает особых надежд на рост.
Переоборудованием охвачены как бюджетные модели, так и авто (часто из США) среднего ценового сегмента. И хотя в списке есть традиционный Daewoo Lanos, рядом с ним — Toyota Camry, Nissan Rogue, Jeep Compass и другие американские варианты с атмосферными бензиновыми двигателями, которые без ГБО часто теряют смысл эксплуатации в Украине. Здесь накладывается и вера в «старую школу» мотостроения, и нежелание мириться с высоким расходом топлива.
Топ-10 моделей, на которые наиболее часто устанавливали ГБО:
- Toyota Camry — 29 шт.
- Nissan Rogue — 26 шт.
- Jeep Compass — 24 шт.
- Skoda Octavia — 22 шт.
- Jeep Cherokee — 21 шт.
- Volkswagen Passat — 21 шт.
- Mitsubishi Outlander — 19 шт.
- Toyota RAV4 — 18 шт.
- Daewoo Lanos — 17 шт.
- Volkswagen Golf — 17 шт.
Поделиться новостью