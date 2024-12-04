TOП-10 мировых автопроизводителей, чьи авто покупают чаще всего — Finance.ua

TOП-10 мировых автопроизводителей, чьи авто покупают чаще всего 04.12.2024, 00:53 — Технологии&Авто

TOП-10 мировых автопроизводителей, чьи авто покупают чаще всего

Toyota. Японцам снова удалось обойти немецкий Volkswagen в борьбе за мировое лидерство. Рейтинг подготовлен на основе данных о регистрации новых автомобилей в 159 странах. В ежегодном рейтинге World Car Group самых продуктивных автопроизводителей, который составляет независимый портал focus2move, в этом году лидирует компания. Японцам снова удалось обойти немецкий Volkswagen в борьбе за мировое лидерство. Рейтинг подготовлен на основе данных о регистрации новых автомобилей в 159 странах.

Рассматривая совокупную продажу по состоянию на октябрь 2024 года, ведущие позиции заняла Toyota Group с 8,56 млн автомобилей (-2,1%), сохранив большой отрыв от остальных конкурентов.

Второе место в рейтинге занял немецкий концерн Volkswagen Group с результатом 6,85 млн (-1,6%). Несмотря на рост продаж в Америке (+8,9%) и Европе (+2,7%), ощутимые потери в Азии (-9,4%) нивелировали достижения производителя.

На третьем месте — Hyundai-Kia — с показателем 5,65 млн продаж (-3,1%). Несмотря на большое количество интересных новинок, корейский производитель просел благодаря серьезному снижению интереса покупателей в Африке (-18%) и Азии (-5,7%).

Альянс Renault Nissan смог подняться на 1 позицию, заняв 4-е место и сообщив о 5 миллионах продаж при росте на 1%. Основой успеха стали хорошие показатели в Европе (+4,6%) и Океании (+7,7%).

Американский General Motors поднялся на 1 позицию и заняла 5 место с 4,76 млн продаж (-4,9%). Несмотря на потери объемов продаж в Азии (-12,7%) и Америке (-0,5%), сильный рост в Европе (+36,6%) позволил потеснить конкурентов.

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Шестое место у мультибрендового концерна Stellantis. Он уступил сразу 2 позиции, а результаты продаж составили 4,74 млн (-8,1%). Проблемы преследовали производителя как в Америке (-9,6%), так и в Европе (-9,3%).

Honda Motor проводит удачный год. Она заняла 7-е место с 3,18 млн продаж (-2,9%), несмотря на потерю 11,8% продаж в Азии.

Не лучшие времена у концерна Ford, занявшего лишь 8 место рейтинга с результатом 3,09 млн проданных авто (-0,4%). Концерну удалось нарастить продажи в Америке на 4,8%, а вот покупателям в Азии и Европе не понравился «голубой овал» — падение продаж составило 3,6 и 14,4 процента соответственно.

Китайский BYD поднялся на одну позицию и занял 9-ю позицию рейтинга с результатом 2,95 млн проданных авто. С ростом на 35,6% по сравнению с предыдущим годом компания показала один из лучших показателей среди автопроизводителей. Компания достигла гигантского прироста в Америке (+422%) и Европе (+232%).

Замыкает ТОП 10 компания Suzuki, опустившаяся на одну позицию. Японскому производителю удалось продать 2,64 млн (+3,9%) авто. Падение покупательского спроса в Америке (-9,6%) компенсировало хороший рост продаж в Европе (+14,5%).

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