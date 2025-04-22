ТОП-10 лучших универсалов с пробегом — Finance.ua

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ТОП-10 лучших универсалов с пробегом

Технологии&Авто
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ТОП-10 лучших универсалов с пробегом
ТОП-10 лучших универсалов с пробегом
Кроссоверы остаются одними из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Однако в Европе сохраняется большой спрос на универсалы, пишет The Sun.
Универсалы предлагают практичные интерьеры и очень вместительные багажники. Эти модели компактнее кроссоверов, но способны справиться со многими повседневными задачами.
Эксперты из Autocar назвали десять лучших универсалов с пробегом. По их словам, эти модели превосходят всех своих конкурентов.
  1. Skoda Superb Combi
  2. Volkswagen ID.7 Tourer
  3. BMW 3 Series Touring
  4. Toyota Corolla Touring Sports
  5. Volvo V90
  6. Dacia Jogger
  7. Mercedes-Benz E-Class T-Modell
  8. BMW 5 серии Touring
  9. Ford Focus Estate
  10. Citroen C5 X
Лидером этого рейтинга стал Skoda Superb Combi. По словам экспертов, это отличный универсал, который подойдет многим водителям.
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По материалам:
УНІАН
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