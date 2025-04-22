ТОП-10 лучших универсалов с пробегом — Finance.ua

ТОП-10 лучших универсалов с пробегом Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших универсалов с пробегом

Кроссоверы остаются одними из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Однако в Европе сохраняется большой спрос на универсалы, пишет The Sun.

Универсалы предлагают практичные интерьеры и очень вместительные багажники. Эти модели компактнее кроссоверов, но способны справиться со многими повседневными задачами.

Эксперты из Autocar назвали десять лучших универсалов с пробегом. По их словам, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

Skoda Superb Combi Volkswagen ID.7 Tourer BMW 3 Series Touring Toyota Corolla Touring Sports Volvo V90 Dacia Jogger Mercedes-Benz E-Class T-Modell BMW 5 серии Touring Ford Focus Estate Citroen C5 X

Лидером этого рейтинга стал Skoda Superb Combi. По словам экспертов, это отличный универсал, который подойдет многим водителям.

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УНІАН По материалам:

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