ТОП-10 лучших городов в мире для любителей поесть (инфографика)

Эксперты проанализировали доступность кулинарных курсов, рейтинги, цены и глобальный поисковый спрос и назвали топ-10 лучших городов мира для гастрономических путешествий.

Об этом пишет DailyMail

Лидирует в этом списке Италия.

Первое место в списке занимает Флоренция — и для этого есть обоснованные причины, отмечает издание. Этот город предлагает 231 кулинарный мастер-класс, 74,5% из которых имеют рейтинг четыре звезды или выше.

Флоренция известна своими мясными блюдами, такими как «Бистекка алла Флорентина» — толстый стейк на косточке. Еще один региональный деликатес — лампредотто, уникальный сэндвич, приготовленный из говяжьего желудка. Не стоит пропускать и местное джелато, а учитывая, что это Италия, пицца и паста тоже будут отличными.

На втором месте Палермо, столица Сицилии, с 50 кулинарными мастер-классами и выдающимся рейтингом 88% отелей — четыре звезды и выше.

Болонья, известная своим соусом болоньезе, занимает третье место в списке.

На четвертом месте Лиссабон в Португалии известен своим культовым десертом паштел-де-ната.

