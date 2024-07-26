ТОП-10 лучших европейских стран для летнего отпуска в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 лучших европейских стран для летнего отпуска в 2024 году (инфографика) Сегодня 19:00 — Мир

ТОП-10 лучших европейских стран для летнего отпуска в 2024 году (инфографика)

Из 45 стран европейского континента лучшей страной для летнего туризма в 2024 году признана Испания.

своей популярности и пляжам. Страна также получила высокие оценки за кухню, дружелюбных людей и хорошую погоду. Согласно Европейскому индексу летнего туризма SchengenVisaInfo , Испания набрала самые высокие баллы благодаряСтрана также получила высокие оценки за кухню, дружелюбных людей и хорошую погоду.

Об этом пишет Schengen.News

По словам Бехара Садику, глобального эксперта по путешествиям, туризму и гостеприимству, существуют новые тенденции, связанные с поведением туристов в Европе, одной из главных из которых является обеспокоенность ростом стоимости.

Путешественники все больше заботятся о своих финансах, предпочитают тратить меньше и совершать две поездки в год вместо того, чтобы тратить больше в одном месте.

Эксперт также отмечает, что этим летом путешественники становятся более осторожными по поводу погодных условий и ищут направления с более мягкими температурами.

По стоимости Испания не самая дорогая страна для семидневного отпуска, но и не самая дешевая. Испания занимает 20-е место среди самых дорогих мест для летнего туризма в 2024 году.

Хотя Испания, Италия, Греция, Турция и Португалия вошли в первую пятерку, страны с самыми низкими оценками в этом рейтинге:

Лихтенштейн — 2,47 балла

Швейцария — 2,48

Люксембург — 3,36

Исландия — 3,46

Андорра — 3,57

Наиболее и наименее популярные направления для летнего туризма в Европе

По популярности Испания, Франция, Греция и Италия занимают самые высокие рейтинги.

Самыми популярными странами для летнего туризма в Европе являются Беларусь, Молдова, Косово и Лихтенштейн.

Самые дорогие страны Европы для летнего туризма

По данным Index, Швейцария — самая дорогая страна европейского континента для проведения недельного отпуска летом.

Другие страны с самыми низкими показателями доступности включают Францию, Лихтенштейн, Монако и Норвегию.

Тем не менее, Косово, Беларусь, Сербия, Северная Македония и Литва в этом году — самые дешевые страны Европы для летнего туризма.

Лучшие пляжи

Имея более 600 пляжей с синим флагом, Испания и Греция были признаны лучшими пляжами в этом рейтинге, за ними следуют Турция, Италия и Португалия.

За исключением 13 стран, не имеющих пляжей, Сербия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Эстония и Швеция занимают самое низкое место в этой категории.

Испания — самый дружественный хозяин в Европе

Несмотря на недавние сообщения о том, что жители Барселоны неприветливо относятся к туристам, Испания вышла на первое место как самая дружественная страна для пожилых туристов. После Испании Италия, Португалия, Сан-Марино и Ирландия — самые радушные страны в этом рейтинге.

С другой стороны, наиболее недружественными странами являются россия, Белоруссия, Северная Македония и Сербия.

Самая вкусная еда

Согласно Индексу, Италия получила самую высокую оценку в кулинарии, за ней следуют Греция и Португалия, а Андорра и Франция занимают четвертое место.

Однако страны, получившие самые низкие оценки за свою кухню, включают Мальту, Кипр, Албанию, Косово и Черногорию.

Погода

У Кипра самый высокий балл средних температур на европейском континенте, что свидетельствует о лучшей погоде для летнего сезона. Далее следуют Мальта, Испания, Албания, Италия и Черногория.

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