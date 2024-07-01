ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс. — Finance.ua
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ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.

Технологии&Авто
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ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.
ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.
Одно из преимуществ легковушек семейства SUV (Sport Utility Vehicle) — компоновка кузова с преимуществами емкости универсала и компактности хэтчбека, а салона — подобно минивэнам — с высоким потолком, что дает больше простора для пассажиров. Иногда это дополняется различными опциями, как регулировка сидений заднего ряда или даже наличием еще 2 дополнительных кресел в третьем ряду. Обычные легковушки так не умеют.
Об этом отмечают аналитики портала Auto.Ria.
«Еще обычно в кроссоверах водитель сидит выше, чем в других легковушках, значит, видит дальше и больше, что плюс к безопасности», — говорится в сообщении.

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И напоследок — для тех, кто привык все считать, сегмент SUV самый большой на рынке и развивается наиболее динамично. Поэтому через несколько лет с продажей «джипа» проблем быть не должно — спрос на них постоянно.
Аналитики также назвали 10 вариантов кроссоверов, предложений с которыми сейчас больше всего на Auto.Ria.

ТОП-10 кроссоверов за $10−14 тыс.

1. Ford Escape/Kuga

ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.

2. Nissan Qashqai (+2)

ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.

3. Volkswagen Tiguan

ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.

4. Nissan Rogue

ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.

5. Dodge Journey

ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.

6. Nissan Juke

ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.

7. KIA Sorento

ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.

8. Mitsubishi Outlander

ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.

9. KIA Sportage

ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.

10. Hyundai Santa Fe

ТОП-10 кроссоверов с пробегом в ценовом диапазоне $10−14 тыс.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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