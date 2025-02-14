ТОП-10 банков по депозитам в гривне, евро и долларах (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 банков по депозитам в гривне, евро и долларах (инфографика) Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

ТОП-10 банков по депозитам в гривне, евро и долларах (инфографика)

В условиях ограниченных инвестиционных возможностей украинцы продолжают вкладываться в депозиты. По данным Фонда гарантирования вкладов, на 1.01.2025 г. вклады в национальной валюте достигали 899,5 млрд грн, в иностранной — 492,7 млрд грн. Об этом пишет Минфин.

По данным НБУ, без учета вкладов ФЛП в декабре вклады в нацвалюте составили 795,6 млрд грн (+2,8% к ноябрю 2024 года), а валютные — 418,5 млрд в гривневом эквиваленте (+1,9 м/м). В долларовом эквиваленте они в декабре выросли на 0,8% м/м — до 9,95 млрд.

ФЛП составляют лишь 3,2% всех вкладчиков по количеству, на них приходится 12,1% объемов денег на депозитах. Сумма их вкладов за год составила 168,9 млрд грн (+19 млрд г/г).

Самое интересное, что более 70% вкладчиков держат свои деньги на вкладах до востребования, на срочных находится только примерно 30% средств украинцев в банках. Из этих 30% на вклады более года приходится лишь немногим более 1%. Наибольшей популярностью пользуются вклады на 3 месяца (около 17%).

Тренды

При опросе банкиров они рассказали о трендах в своих банках, и на какие срочные депозиты удалось привлечь больше всего за последние 3−4 месяца.

«Конечно, определенная часть клиентов традиционно конвертирует свои гривневые доходы в иностранную валюту, в частности, в доллары США и евро, однако это не новое явление и наблюдалось раньше.

в гривневых активах в В то же время общая привлекательность сбережений ПУМБ остается стабильной, что поддерживает постоянный уровень срочных депозитов в национальной валюте", — рассказывает директор департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Коваль.

Он также добавил, что удельный вес в депозитном портфеле ПУМБ приходится на срочные вклады сроком 3−6 месяцев — около двух третей гривневого депозитного портфеля банка. Процентная ставка по ним остается неизменной с лета 2024 г. и составляет 13% годовых.

«В валютном сегменте около 40% депозитного портфеля приходится на срочные вклады в иностранной валюте. Таким образом, банк не наблюдает кардинальных изменений в поведении вкладчиков», — добавил Дмитрий Коваль.

Существенного замедления прироста срочных гривневых депозитов не видят и в Сенс Банк. «Несмотря на общие тенденции на рынке, спрос на сбережения в национальной валюте сохраняется. Это говорит о доверии клиентов к гривневым инструментам», — уверяет начальник отдела развития депозитных продуктов и процессов банка Наталия Лещук.

к коротким депозитам существенно снизился, возрос вес вкладов в наличную валюту. «Имея преимущественно незначительные суммы, граждане принимали решение о покупке валюты, ведь в конце года рост курсов доллара и евро был достаточно „тревожным“», — говорит он. Иного мнения придерживается директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. Он убеждает, что интерес граждан«Имея преимущественно незначительные суммы, граждане принимали решение о покупке валюты, ведь в конце года рост курсов доллара и евро был достаточно „тревожным“», — говорит он.

«Январская коррекция учетной ставки со стороны НБУ и ставки по депозитным сертификатам дали «вторую жизнь» коротким депозитам. Сейчас банки получили инструмент для формирования интересного предложения клиентам на краткосрочные вклады (от 3 месяцев), и сейчас происходит определенная переориентация с долгосрочных депозитов на менее длинные.

Пока что самые низкие ставки по-прежнему зафиксированы на вклады от 3 до 6 месяцев — в среднем 11% годовых, но сейчас мы наблюдаем определенное повышение ставок именно в этом сегменте. Вклады на срок от 9 месяцев до 1 года могут дать доход в среднем 12% годовых. А средняя доходность вкладов от 1 года составляет 14% годовых", — говорит Дмитрий Замотаев.

Банкир ожидает, что, уже по итогам февраля, прирост новых вкладчиков по сравнению с первым месяцем года составит 1−3%, и более 50% новых вкладов будут открыты на срок от 1 года.

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