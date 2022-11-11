Топ-10 автомобилей, которые быстрее всего теряют в цене за 5 лет — Finance.ua

Топ-10 автомобилей, которые быстрее всего теряют в цене за 5 лет Сегодня 19:45 — Технологии&Авто

Почти все автомобили, за редкими исключениями, в течение срока эксплуатации теряют первоначальную стоимость. Некоторые автомобили обесцениваются медленно, другие со средней скоростью, но есть модели, которые очень быстро теряют цену. Именно последние и вошли в рейтинг iSeeCars.

Лидером антирейтинга стали машины BMW 7-й серии, которые за пять лет подешевели на 56,9%. Также в рейтинг попали модели премиум-класса таких брендов как Infiniti, Mercedes-Benz, Audi, Maserati и Jaguar.

Топ-10 автомобилей, потерявших в цене более 50% за 5 лет:

BMW 7 серии (-56,9%); Maserati Ghibli (-56,3%); Jaguar XF (-54%); Infiniti QX80 (-52,6%); Cadillac Escalade ESV (-52,3%); Mercedes-Benz S-класса (-51,9%); Lincoln Navigator (-51,9%); Audi A6 (-51,5%); Volvo S90 (-51,4%); Ford Expedition (-50,7%).

Как показало исследование, среднеразмерные пикапы, спортивные автомобили и модели с низким расходом топлива обесцениваются медленнее всего, тогда как машины люкс-класса, как правило, теряют в цене гораздо быстрее.

В iSeeCars отмечают, что покупатели подержанных автомобилей не так высоко ценят опции дорогих моделей, как их первые владельцы, поэтому стоимость перепродажи у них ниже.

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