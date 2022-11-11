Топ-10 автомобилей, которые быстрее всего теряют в цене за 5 лет — Finance.ua
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Топ-10 автомобилей, которые быстрее всего теряют в цене за 5 лет

Технологии&Авто
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Почти все автомобили, за редкими исключениями, в течение срока эксплуатации теряют первоначальную стоимость. Некоторые автомобили обесцениваются медленно, другие со средней скоростью, но есть модели, которые очень быстро теряют цену. Именно последние и вошли в рейтинг iSeeCars.
Лидером антирейтинга стали машины BMW 7-й серии, которые за пять лет подешевели на 56,9%. Также в рейтинг попали модели премиум-класса таких брендов как Infiniti, Mercedes-Benz, Audi, Maserati и Jaguar.
Топ-10 автомобилей, потерявших в цене более 50% за 5 лет:
  1. BMW 7 серии (-56,9%);
  2. Maserati Ghibli (-56,3%);
  3. Jaguar XF (-54%);
  4. Infiniti QX80 (-52,6%);
  5. Cadillac Escalade ESV (-52,3%);
  6. Mercedes-Benz S-класса (-51,9%);
  7. Lincoln Navigator (-51,9%);
  8. Audi A6 (-51,5%);
  9. Volvo S90 (-51,4%);
  10. Ford Expedition (-50,7%).
Как показало исследование, среднеразмерные пикапы, спортивные автомобили и модели с низким расходом топлива обесцениваются медленнее всего, тогда как машины люкс-класса, как правило, теряют в цене гораздо быстрее.
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В iSeeCars отмечают, что покупатели подержанных автомобилей не так высоко ценят опции дорогих моделей, как их первые владельцы, поэтому стоимость перепродажи у них ниже.
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По материалам:
mmr.ua
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