ТОП-10 агропродуктов, которые принесли Украине больше всего валютной выручки — Finance.ua

Агропромышленная продукция в 2021 году осталась одной из ключевых отраслей во внешнеэкономической деятельности Украины. За год была экспортирована продукция агропромышленного комплекса на общую сумму $27,3 млрд, что составляет 41% общеукраинского экспорта.
По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 25%, говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» на странице в Facebook.
Как отмечается, самый большой вклад в формирование экспортной выручки внесли уже традиционные для украинского АПК:
экспорт подсолнечного масла (23% экспортной выручки в 2021 г.);
кукурузы (22%);
пшеницы (19%);
семян рапса (6%);
жмыха подсолнечного (6%);
ячменя (5%);
мяса птицы (3%);
соевых бобов (2%);
соевого масла (1%);
хлебобулочных изделий (1%).
«Из-за войны россии против Украины у нас сейчас временно заблокированы все морские порты, через которые осуществлялся экспорт этой продукции. Поэтому украинские аграрии не имеют возможности получать средства для проведения весенней посевной кампании, а страны-импортеры украинской продукции — обеспечивать свое население качественными продуктами питания. Из-за физического недостатка этих продуктов наблюдается стремительный рост цен. Пшеница выросла в цене на 25% — до 450 $/т, а подсолнечное масло — на 33% — до 2 200 $/т», — подчеркнула аналитик УКАБ Светлана Литвин.
Основными странами-импортерами украинской агропромышленной продукции являются Китай (16% экспортной выручки), Индия (7%), Нидерланды (6%), Египет (6%), Турция (5%) и другие.
«И именно этим странам сейчас необходимо добавить давления на россию по поводу деблокады украинских портов, поскольку это чревато не только ростом цен, но и распространением голода в странах, которые не смогут закупать необходимый объем продукции», — объясняют в УКАБ.