ТОП-10 агропродуктов, которые принесли Украине больше всего валютной выручки — Finance.ua

ТОП-10 агропродуктов, которые принесли Украине больше всего валютной выручки

Сегодня 22:31 — Аграрный рынок

Агропромышленная продукция в 2021 году осталась одной из ключевых отраслей во внешнеэкономической деятельности Украины. За год была экспортирована продукция агропромышленного комплекса на общую сумму $27,3 млрд, что составляет 41% общеукраинского экспорта.

Об этом сообщает УКАБ

По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 25%, говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» на странице в Facebook.

Как отмечается, самый большой вклад в формирование экспортной выручки внесли уже традиционные для украинского АПК:

экспорт подсолнечного масла (23% экспортной выручки в 2021 г.);

кукурузы (22%);



пшеницы (19%);



семян рапса (6%);



жмыха подсолнечного (6%);



ячменя (5%);



мяса птицы (3%);



соевых бобов (2%);



соевого масла (1%);



хлебобулочных изделий (1%).

«Из-за войны россии против Украины у нас сейчас временно заблокированы все морские порты, через которые осуществлялся экспорт этой продукции. Поэтому украинские аграрии не имеют возможности получать средства для проведения весенней посевной кампании, а страны-импортеры украинской продукции — обеспечивать свое население качественными продуктами питания. Из-за физического недостатка этих продуктов наблюдается стремительный рост цен. Пшеница выросла в цене на 25% — до 450 $/т, а подсолнечное масло — на 33% — до 2 200 $/т», — подчеркнула аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Основными странами-импортерами украинской агропромышленной продукции являются Китай (16% экспортной выручки), Индия (7%), Нидерланды (6%), Египет (6%), Турция (5%) и другие.

«И именно этим странам сейчас необходимо добавить давления на россию по поводу деблокады украинских портов, поскольку это чревато не только ростом цен, но и распространением голода в странах, которые не смогут закупать необходимый объем продукции», — объясняют в УКАБ.

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