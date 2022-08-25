Тонна веса и 840 сил: McLaren выпустит невероятное авто из компьютерной игры (видео) — Finance.ua

Тонна веса и 840 сил: McLaren выпустит невероятное авто из компьютерной игры (видео) Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

Тонна веса и 840 сил: McLaren выпустит невероятное авто из компьютерной игры (видео)

McLaren в США презентовал экстремальный Solus GT. Одноместный спорткар максимально приближен к болидам «Формулы-1». Подробности авто раскрыли на официальном сайте McLaren.

Изначально новый McLaren Solus GT создавался для виртуального мира — его спроектировали еще в 2017 году для компьютерной игры Gran Turismo Sport. Пять лет спустя было решено построить и реальный автомобиль. В его доводке принимал участие пилот «Формулы-1» Бруно Сенна — племянник знаменитого Айртона Сенны.

McLaren Solus GT — одноместный болид с хорошо продуманной аэродинамикой и технологией граунд-эффекта, которая создает разряжение под днищем и присасывает авто к дороге. Прижимная сила составляет 1200 кг при том, что сам автомобиль весит всего 1000 кг. В его конструкции использованы карбон и титан. В отличие от автомобилей «Формулы-1» колеса прикрыты обтекателями, а над водительским местом появился сдвижной колпак, как в самолетах.

Все McLaren Solus GT создаются индивидуально. Водительское кресло подгоняется под рост и комплекцию покупателя.

Спорткар McLaren Solus GT оснащен 5,2-литровым атмосферным V10, развивающим 840 л. с. при высоких 10 000 об/мин. С 7-ступенчатой секвентальной КПП разгон до 100 км/ч занимает менее 2,5 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч. Замедляют авто карбоново-керамические тормоза.

Всего выпустят только 25 McLaren Solus GT. Стоимость экстремального спорткара составит 3,5 млн долларов.

Фокус По материалам:

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