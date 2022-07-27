Тонкий игровой смартфон Lenovo Legion Y70 официально представлен — Finance.ua
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Тонкий игровой смартфон Lenovo Legion Y70 официально представлен

Фондовый рынок
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Компания Lenovo официально представила новый тонкий флагманский игровой смартфон Lenovo Legion Y70. Модель получила топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 — актуальный флагманский чипсет Qualcomm, имеющий примерно на 15 процентов меньшее общее энергопотребление, чем Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.
Тонкий игровой смартфон Lenovo Legion Y70 официально представлен
Одной из ключевых фишек смартфона является его толщина — она составляет всего 7.99 миллиметра, и это при том, что он оснащен аккумулятором объемом 5000 мАч. Утверждается, что это самый тонкий смартфон с аккумулятором такого объема на данный момент. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 68W.
Стоит отметить, что устройство достаточно тонкое, но вес у него вполне привычный для таких смартфонов — он составляет 205 граммов. Модель оснащена AMOLED-дисплеем с диагональю 6.67 дюйма и разрешением FullHD+, а также основной камерой с главным сенсором 50 МП. Цена и остальные характеристики модели пока официально не обнародованы (вероятно, их сообщат уже перед стартом продаж).
По материалам:
ITsider.
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