Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине — Finance.ua

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Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине

Недвижимость
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Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине
Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине
Ситуация на рынке недвижимости в Украине остается сложной из-за войны. Реальные цены существенно отличаются от заявленных продавцами жилья.
Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, сообщается в презентации «Отчета о финансовой стабильности» НБУ, которая транслировалась на Youtube.

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Как отметила Дадашова, рынок «до сих пор находится в дисбалансе, и возобновление спроса очень слабое». В 2022 году объемы сделок на рынке недвижимости составляли около трети довоенных показателей. И, несмотря на несущественный рост в последние кварталы 2022 года, нет свидетельств, что спрос восстанавливается.
«По нашим оценкам спрос на недвижимость будет оставаться подавленным, потому что упали доходы населения, потому что остается высокая неопределенность и высокие риски безопасности», — сказала она.

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Дадашова также отметила разбалансировку цен на недвижимость и стоимость аренды. НБУ измеряет индекс соотношения цен на недвижимость и аренды, чтобы понять, есть ли баланс, измеряемый долгосрочным средним этого показателя. Сейчас цены на покупку жилья гораздо выше стоимости аренды, чем долгосрочная средняя.
Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине
«Это отражает тот факт, что заявленные цены на недвижимость скорее отражают ожидания продавцов, чем реальный баланс на рынке. И при таких условиях рынку понадобится определенное время для того, чтобы приспособиться, и для того, чтобы баланс спроса и предложения восстановился», — сказала представитель НБУ.
Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине
Как отмечается в Отчете о финансовой стабильности НБУ, на вторичном рынке жилье преимущественно продается со скидками: на уступки идут продавцы. По данным информационного портала о недвижимости Rieltor, по состоянию на май цены на жилье в объявлениях, по которым квартиры были проданы, были на четверть ниже средних по всем объявлениям.

Справка Finance.ua:

  • по данным dim. ria, на вторичном рынке жилья в мае наблюдалась определенная тенденция к росту стоимости;
  • самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры, как обычно, фиксируется в столице — 86 513 долларов США. Это на 2% больше, чем в апреле, и на 8% больше, чем в феврале прошлого года;
  • на Львовщине однокомнатную квартиру в среднем можно приобрести за 59 012 долларов США, что на 3% больше апреля и на 7% больше февраля 2022 года;
  • Самые дешевые однокомнатные квартиры можно найти в Сумской области — $22 087, Кировоградской — $23 393 и Запорожской — $23 662.
По материалам:
РБК-Україна
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