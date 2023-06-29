Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине — Finance.ua

Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине Сегодня 08:02 — Недвижимость

Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине

Ситуация на рынке недвижимости в Украине остается сложной из-за войны. Реальные цены существенно отличаются от заявленных продавцами жилья.

Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, сообщается в презентации «Отчета о финансовой стабильности» НБУ, которая транслировалась на Youtube

Как отметила Дадашова, рынок «до сих пор находится в дисбалансе, и возобновление спроса очень слабое». В 2022 году объемы сделок на рынке недвижимости составляли около трети довоенных показателей. И, несмотря на несущественный рост в последние кварталы 2022 года, нет свидетельств, что спрос восстанавливается.

«По нашим оценкам спрос на недвижимость будет оставаться подавленным, потому что упали доходы населения, потому что остается высокая неопределенность и высокие риски безопасности», — сказала она.

Дадашова также отметила разбалансировку цен на недвижимость и стоимость аренды. НБУ измеряет индекс соотношения цен на недвижимость и аренды, чтобы понять, есть ли баланс, измеряемый долгосрочным средним этого показателя. Сейчас цены на покупку жилья гораздо выше стоимости аренды, чем долгосрочная средняя.

«Это отражает тот факт, что заявленные цены на недвижимость скорее отражают ожидания продавцов, чем реальный баланс на рынке. И при таких условиях рынку понадобится определенное время для того, чтобы приспособиться, и для того, чтобы баланс спроса и предложения восстановился», — сказала представитель НБУ.

Как отмечается в Отчете о финансовой стабильности НБУ, на вторичном рынке жилье преимущественно продается со скидками: на уступки идут продавцы. По данным информационного портала о недвижимости Rieltor, по состоянию на май цены на жилье в объявлениях, по которым квартиры были проданы, были на четверть ниже средних по всем объявлениям.

Справка Finance.ua:

по данным dim. ria, на вторичном рынке жилья в мае наблюдалась определенная тенденция к росту стоимости;

самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры, как обычно, фиксируется в столице — 86 513 долларов США. Это на 2% больше, чем в апреле, и на 8% больше, чем в феврале прошлого года;



на Львовщине однокомнатную квартиру в среднем можно приобрести за 59 012 долларов США, что на 3% больше апреля и на 7% больше февраля 2022 года;



Самые дешевые однокомнатные квартиры можно найти в Сумской области — $22 087, Кировоградской — $23 393 и Запорожской — $23 662.



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