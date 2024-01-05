Только половина предприятий АПК получили доходы за 2023 год — Госстат — Finance.ua
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Только половина предприятий АПК получили доходы за 2023 год — Госстат

Аграрный рынок
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Только половина предприятий АПК получили доходы за 2023 год — Госстат
Только половина предприятий АПК получили доходы за 2023 год — Госстат
Половина украинских агропредприятий по итогам 2023 года оказались убыточными. Это следует из данных, опубликованных Государственной службой статистики Украины.
За первую половину 2023 года крупные и средние агропромышленные предприятия Украины заработали чистую прибыль в размере 41,2 млн грн.
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Приблизительно 47,1% из них получили доходы. В то же время убыточными были остальные 52,9% агрокомпаний.
По данным Госстата, финансовый результат заработавших прибыль предприятий составил 357,4 млн грн, тогда как общая сумма убытков для убыточных предприятий составила 316,2 млн грн.
Напомним, что агрессия россии нанесла ущерб украинскому АПК в сумме $40,3 млрд.
По материалам:
AgroPolit.com
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