Только по трем подакцизным товарам бюджет недополучил $1 миллиард — Гетманцев Сегодня 11:14

На сегодняшний день потери поступлений в бюджет от трех подакцизных товаров — спирт, горючее и табак — оцениваются по меньшей мере в 1 млрд долларов.

Об этом в Телеграме сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Укринформ.

«В общей сложности потери поступлений от трех подакцизных товаров оцениваю по меньшей мере в один миллиард долларов. Решение проблемы мы видим в объединении усилий и ответственности всех правоохранительных органов с определением четких сроков», — отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что ситуация на рынке подакцизных товаров сложная: продолжают работу организованные преступные группы, увеличился объем нелегального спирта, некоторые изготовители контролируются россиянами, налоговая нагрузка разных субъектов отличается в несколько раз.

«Не даем оценки работе правоохранительных органов. Там пока все новые люди, но точно дадим, если меры по решению не будут реализованы своевременно», — добавил глава комитета.

Как сообщалось, за январь — апрель государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 252,9 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 310,3 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь — апрель 2023 дефицита 560,1 млрд гривен.

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Укрінформ По материалам:

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