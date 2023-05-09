Только по трем подакцизным товарам бюджет недополучил $1 миллиард — Гетманцев — Finance.ua
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Только по трем подакцизным товарам бюджет недополучил $1 миллиард — Гетманцев

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На сегодняшний день потери поступлений в бюджет от трех подакцизных товаров — спирт, горючее и табак — оцениваются по меньшей мере в 1 млрд долларов.
Об этом в Телеграме сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Укринформ.
«В общей сложности потери поступлений от трех подакцизных товаров оцениваю по меньшей мере в один миллиард долларов. Решение проблемы мы видим в объединении усилий и ответственности всех правоохранительных органов с определением четких сроков», — отметил он.
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Гетманцев подчеркнул, что ситуация на рынке подакцизных товаров сложная: продолжают работу организованные преступные группы, увеличился объем нелегального спирта, некоторые изготовители контролируются россиянами, налоговая нагрузка разных субъектов отличается в несколько раз.
«Не даем оценки работе правоохранительных органов. Там пока все новые люди, но точно дадим, если меры по решению не будут реализованы своевременно», — добавил глава комитета.
Как сообщалось, за январь — апрель государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 252,9 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 310,3 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь — апрель 2023 дефицита 560,1 млрд гривен.
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По материалам:
Укрінформ
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