Только один день: в Польше дети смогут бесплатно ездить на поездах PKP Intercity — Finance.ua
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Только один день: в Польше дети смогут бесплатно ездить на поездах PKP Intercity

Личные финансы
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Только один день: в Польше дети смогут бесплатно ездить на поездах PKP Intercity
Только один день: в Польше дети смогут бесплатно ездить на поездах PKP Intercity, pomorska.pl
Польский национальный железнодорожный перевозчик PKP Intercity объявил однодневную акцию ко Дню ребенка 1 июня 2023 года.
Об этом сообщает Yavp.pl со ссылкой на сайт PKP Intercity.

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1 июня дети и подростки до 16 лет смогут путешествовать на поездах этой компании бесплатно.

Как воспользоваться предложением

Бесплатный проезд в вагонах II класса возможен по предъявлению документа, подтверждающего возраст ребенка, который также необходимо предъявить во время проверки билета — это может быть:
  • ID-карта,
  • паспорт,
  • школьная легитимация,
  • медицинская книжка.
Чтобы получить бесплатный билет, нужно оформить его в кассе или у проводника (кроме поездов категории ЭИР (Pendolino) — для проезда ими билет выдается только в кассах вокзалов).
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Отметим, что дети до 4 лет могут путешествовать бесплатно круглый год, однако на каждую поездку нужно оформлять отдельный билет.
Кроме того, следует знать, что PKP Intercity на постоянной основе предлагает скидки на билеты для семей от 2 до 5 человек, включая детей до 16 лет. Предложение называется Taniej z bliskimi и предусматривает скидку 30% от базовой стоимости билетов при поездках на поездах TLK или IC. Семьи, которые планируют путешествовать в экспрессах EIC и EIP (Pendolino), могут воспользоваться семейным билетом (Bilet Rodzinny). В таком случае каждый из членов семьи (от 2 до 5 человек, включая детей до 16 лет) получит 30% скидку на билет. Эта акция также сочетается с установленными законом льготами. Владельцы Карты Большой Семьи (Karty Dużej Rodziny), кроме предусмотренной законом постоянной скидки в 37%, имеют дополнительную скидку в 30% на приобретенные билеты. Достаточно, чтобы как минимум два члена этой семьи (большой семьей считается та, в которой воспитываются трое и больше детей) путешествовали вместе.
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По материалам:
Finance.ua
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