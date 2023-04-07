Только каждый десятый аукцион по продаже активов банков в марте был успешным — ФГВФЛ — Finance.ua
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Только каждый десятый аукцион по продаже активов банков в марте был успешным — ФГВФЛ

Казна и Политика
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Только каждый десятый аукцион по продаже активов банков в марте был успешным — ФГВФЛ
Только каждый десятый аукцион по продаже активов банков в марте был успешным — ФГВФЛ
В марте Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активов банков на сумму 370,7 млн грн. В общей сложности было проведено 1 444 открытых электронных торгов, 138 из которых завершились успешно, отмечается в сообщении.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
Фонд реализовал следующие активы:
  • Бывший офис АО «Банк Сич» в центре Киева. Участие в аукционе приняли 2 участника, цена продажи выросла на 1,1 млн грн от стартовой;
  • Действующий частный лицей в столице. Участие в торгах приняли 4 участника. Цена продажи выросла почти на 12 млн грн от стартовой и составила 107,8 млн грн;
  • Права требования по кредиту с оборудованием для производства безалкогольных напитков в залоге. На аукцион зарегистрировались 6 участников. В итоге цена продажи составила — 129,7 млн грн.
В общей сложности за месяц состоялось 52 аукциона по продаже права требования по кредитам. Из них: 6 аукционов, на общую сумму 132,7 млн грн, по продаже кредитов юридических лиц и 46 успешных аукционов, на сумму 7,7 млн грн, по продаже права требования по договорам физических лиц. При этом по отдельным лотам уровень конверсии (соотношение цены продажи к балансовой стоимости) достигал 100%.
В Фонде отмечают, что на продажу было выставлено право требования по кредиту, а не залоговое имущество. Поэтому победитель аукциона получил право требовать от заемщиков возврата средств, в частности, путем обращения взыскания на залоговое имущество, в том числе в судебном порядке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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