Только 2,4 млн украинцев уехали и не вернулись в Украину с начала большой войны (инфографика) — Finance.ua

Только 2,4 млн украинцев уехали и не вернулись в Украину с начала большой войны (инфографика) Сегодня 10:00

Только 2,4 млн украинцев уехали и не вернулись в Украину с начала большой войны (инфографика)

После всплеска выездов за границу в начале полномасштабной войны разница между количеством выехавших и вернувшихся людей составляет всего 2,4 млн граждан. Интересно, что иностранцы даже во время Большой войны больше въезжают, чем покидают Украину.

Об этом сообщает Опендатабот, цифровой сервис анализа государственных данных.

За шесть месяцев текущего года из Украины выехало 8,2 млн граждан, а въехало — 7,97 млн. Такая разница — 230 тыс. человек — почти в 11 раз меньше показателя первого полугодия прошлого года. Так, тогда Украину покинуло на 2,62 млн человек больше, чем въехало.

Во втором полугодии 2022 года люди все же активнее возвращались в Украину — тогда прибыло на 149 тыс. граждан больше, чем уехало.

С начала полномасштабной войны разница между выехавшими и въехавшими в Украину составила 2,7 млн ​​человек. Большая часть из них — 2,4 млн — граждане Украины, остальные — иностранцы.

Интересно, что в марте и апреле текущего года количество вернувшихся на Родину украинцев превышало количество выезжавших. Но уже с мая 2023 года ситуация изменилась в противоположную сторону — как раз в период начала летних отпусков.

Несмотря на все еще преобладающее количество уезжающих, в первом полугодии 2023-го доля граждан, покинувших Украину и не вернувшихся, составила 3%. Для сравнения, в течение первого полугодия 2022 года эта доля равнялась 27,5%, а в течение всего прошлого года — 13,6%.

А вот иностранцев за шесть месяцев этого года, наоборот, въехало больше, чем выехало — на 12,2 тыс. человек. Такая тенденция наблюдается ежемесячно с февраля 2023 года.

Всего за полтора года, с января 2022 по июнь 2023, государственные границы Украины пересекли 50 млн раз. Из них покинули Украину 26,36 млн человек, а въехали — 23,66 млн человек.

Следует отметить, что данные, полученные Опендатаботом от Госпогранслужбы о лицах, официально пересекших границу Украины, значительно отличаются от показателей ООН. Так, в ООН говорят о 6,24 млн украинских беженцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.