Точно разочаруют: определены наиболее переоцененные туристами города мира — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Точно разочаруют: определены наиболее переоцененные туристами города мира

Личные финансы
216
Точно разочаруют: определены наиболее переоцененные туристами города мира
Точно разочаруют: определены наиболее переоцененные туристами города мира
В мире есть немало локаций, наиболее популярных среди туристов. Впрочем, нередко они переоценены и, когда люди приезжают, чтобы посетить заветные места, сильно разочаровываются.
Чтобы хорошо подумать и решить, ехать ли в одну из локаций, или все же выбрать места потише, но ничем не хуже, был составлен рейтинг самых переоцененных городов мира. Их определили на основе отзывов путешественников на разных платформах, пишет издание The Independent.

Города мира, разочаровывающие туристов

Так, на вершине антирейтинга оказался Бангкок. Вероятность того, что путешественники ощутят разочарование после посещения столицы Таиланда, оценили в 16,6%. Кроме того, самым большимразочарованием назвали улицу Каосан, которая считается меккой для бэкпекеров, ищущих себе недорогое жилье и развлечения на любой вкус.
На втором месте оказались турецкий курорт Анталия и Сингапур. Согласно анализу, самыми большими разочарованиями среди путешественников стали аквапарк Water Planet и двухкилометровая торговая улица Orchard Road соответственно.
Также в десятку попали Лондон и Париж, разделившие 8 место с вероятностью разочаровать туристов 13,8%. В столице Великобритании достопримечательностью, которая, скорее всего, заставляла посетителей хотеть большего, признали колесо обзора «Лондонский глаз», а во французской столице — богемный район Монмартр.

10 самых переоцененных городов:

  • Бангкок, Таиланд (16,6%);
  • Анталия, Турция (16,5%);
  • Сингапур (15,8%);
  • Мюнхен, Германия (15,7%);
  • Римини, Италия (14,2%);
  • Майами, США (13,9%);
  • Мумбаи, Индия (13,9%);
  • Лондон, Великобритания (13,8%);
  • Париж, Франция (13,8 %);
  • Токио, Япония (13,6%).
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.