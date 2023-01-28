Точно разочаруют: определены наиболее переоцененные туристами города мира — Finance.ua

Точно разочаруют: определены наиболее переоцененные туристами города мира Сегодня 17:01 — Личные финансы

Точно разочаруют: определены наиболее переоцененные туристами города мира

В мире есть немало локаций, наиболее популярных среди туристов. Впрочем, нередко они переоценены и, когда люди приезжают, чтобы посетить заветные места, сильно разочаровываются.

Чтобы хорошо подумать и решить, ехать ли в одну из локаций, или все же выбрать места потише, но ничем не хуже, был составлен рейтинг самых переоцененных городов мира. Их определили на основе отзывов путешественников на разных платформах, пишет издание The Independent

Города мира, разочаровывающие туристов

Так, на вершине антирейтинга оказался Бангкок. Вероятность того, что путешественники ощутят разочарование после посещения столицы Таиланда, оценили в 16,6%. Кроме того, самым большимразочарованием назвали улицу Каосан, которая считается меккой для бэкпекеров, ищущих себе недорогое жилье и развлечения на любой вкус.

На втором месте оказались турецкий курорт Анталия и Сингапур. Согласно анализу, самыми большими разочарованиями среди путешественников стали аквапарк Water Planet и двухкилометровая торговая улица Orchard Road соответственно.

Также в десятку попали Лондон и Париж, разделившие 8 место с вероятностью разочаровать туристов 13,8%. В столице Великобритании достопримечательностью, которая, скорее всего, заставляла посетителей хотеть большего, признали колесо обзора «Лондонский глаз», а во французской столице — богемный район Монмартр.

10 самых переоцененных городов:

Бангкок, Таиланд (16,6%);

Анталия, Турция (16,5%);



Сингапур (15,8%);



Мюнхен, Германия (15,7%);



Римини, Италия (14,2%);



Майами, США (13,9%);



Мумбаи, Индия (13,9%);



Лондон, Великобритания (13,8%);



Париж, Франция (13,8 %);



Токио, Япония (13,6%).



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Телеканал 24 По материалам:

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