«Титановый» Galaxy S24 Ultra проверили на прочность (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Титановый» Galaxy S24 Ultra проверили на прочность (видео)

Казна и Политика
13
«Титановый» Galaxy S24 Ultra проверили на прочность (видео)
«Титановый» Galaxy S24 Ultra проверили на прочность (видео)
На ютуб-канале PBKreviews устроили проверку последнему флагману Samsung. Автор видео максимально поиздевался над Galaxy S24 Ultra, но девайс прошел испытание с достоинством.
Методика тестирования довольно проста: смартфон просто бросали на бетон с высоты пояса под разными углами. Это первый этап. На втором этапе дисплей телефона был подвержен воздействию песка с мелкими камнями.
После всех тестов Galaxy S24 Ultra не получил критических повреждений. На экране появился скол в самом углу, а на рамке появились царапины, но не больше. Дополнительно автор попытался поцарапать нижнюю грань смартфона — она тоже отлично справилась с этим испытанием.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.