«Титановый» Galaxy S24 Ultra проверили на прочность (видео) — Finance.ua

«Титановый» Galaxy S24 Ultra проверили на прочность (видео) 27.01.2024, 00:16 — Казна и Политика

«Титановый» Galaxy S24 Ultra проверили на прочность (видео)

На ютуб-канале PBKreviews устроили проверку последнему флагману Samsung. Автор видео максимально поиздевался над Galaxy S24 Ultra, но девайс прошел испытание с достоинством.

Методика тестирования довольно проста: смартфон просто бросали на бетон с высоты пояса под разными углами. Это первый этап. На втором этапе дисплей телефона был подвержен воздействию песка с мелкими камнями.

После всех тестов Galaxy S24 Ultra не получил критических повреждений. На экране появился скол в самом углу, а на рамке появились царапины, но не больше. Дополнительно автор попытался поцарапать нижнюю грань смартфона — она тоже отлично справилась с этим испытанием.

УНІАН По материалам:

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