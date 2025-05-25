Тест ко Дню Киева: что вы знаете о гривнах, тысячах и миллионах в городе-миллионнике? — Finance.ua

Тест ко Дню Киева: что вы знаете о гривнах, тысячах и миллионах в городе-миллионнике?
Может ли что-нибудь сравниться с прогулкой по Андреевскому спуску, ароматом сирени в ботсаду или созерцанием заката на Старокиевской горе?
Да, современный Киев имеет множество проблем и недостатков. Но, несмотря ни на что, он одновременно уютный и шумный, старинный и инновационный.
А еще в Киеве, как и подобает столице, обращаются большие деньги, а вместе с ними рождаются интересные истории, факты и легенды.
Поэтому в День Киева редакция Finance.ua приглашает вас погрузиться в мир интересных фактов о деньгах и нашей столице.
Мы создали развлекательно-познавательный тест, который поможет вам улыбнуться, или удивиться.
Не теряйте времени — проходите этот тест, делитесь результатами с друзьями! Будем ждать ваших ответов.
Также пишите в комментариях какие интересные факты о деньгах и знаете вы.😉
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