🚦Тест для автомобилистов: Проверьте, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения — Finance.ua

🚦Тест для автомобилистов: Проверьте, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения Сегодня 15:28 — Личные финансы

🚦Тест для автомобилистов: Проверьте, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения

По официальной статистике Главного сервисного центра МВД Украины в 2023 году было выдано более 300 тысяч новых водительских удостоверений, а это означает 300 тысяч новых ответственных автомобилистов на украинских дорогах.

Finance.ua знает, что даже опытные водители любят периодами проходить тесты по правилам дорожного движения, чтобы в очередной раз убедиться, что все помнят, поэтому собрали краткий тест по вопросам, которые есть на экзаменах в 2024 году.

Под силу ли вам сдать экзамен в этом году? Давайте проверим!

Всего 10 вопросов, а в конце ждет полезный для автомобилиста бонус 🎁

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