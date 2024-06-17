🚦Тест для автомобилистов: Проверьте, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

🚦Тест для автомобилистов: Проверьте, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения

Личные финансы
70
🚦Тест для автомобилистов: Проверьте, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения
🚦Тест для автомобилистов: Проверьте, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения
По официальной статистике Главного сервисного центра МВД Украины в 2023 году было выдано более 300 тысяч новых водительских удостоверений, а это означает 300 тысяч новых ответственных автомобилистов на украинских дорогах.
Finance.ua знает, что даже опытные водители любят периодами проходить тесты по правилам дорожного движения, чтобы в очередной раз убедиться, что все помнят, поэтому собрали краткий тест по вопросам, которые есть на экзаменах в 2024 году.
Под силу ли вам сдать экзамен в этом году? Давайте проверим!
Всего 10 вопросов, а в конце ждет полезный для автомобилиста бонус 🎁

Проверить знания

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.