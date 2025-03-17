Tesla запускает бесплатную пробную версию услуги помощи водителю в Китае — Finance.ua

Tesla запускает бесплатную пробную версию услуги помощи водителю в Китае Сегодня 18:36 — Фондовый рынок

Tesla запускает бесплатную пробную версию услуги помощи водителю в Китае

Компания запускает бесплатную пробную версию услуги Full Self-Driving (FSD) в Китае с 17 марта по 16 апреля, сообщила компания на своем китайском веб-сайте. Об этом пишет Reuters.

Пробная версия ограниченного времени доступна китайским пользователям, чьи автомобили оснащены совместимым аппаратным и программным обеспечением для водителя, а также новейшей версией навигационных карт, говорится в заявлении Tesla для пользователей.

Tesla стремится полностью ввести FSD в этом году и сотрудничает с китайским технологическим гигантом Baidu (9888.HK), открывает новую вкладку для улучшения производительности системы, сообщало ранее Reuters.

Tesla предложила такие испытания в Соединенных Штатах, где ее система FSD не требует, чтобы навигационные карты были точными или обновленными, поскольку местное обучение ИИ помогает технологии работать лучше.

Но в Китае Tesla не смогла обучить систему с данными своих 2 миллионов электромобилей из-за законов страны о данных.

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