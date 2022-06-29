Tesla закрыла предприятие в Калифорнии и уволила сотни работников — Finance.ua
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Tesla закрыла предприятие в Калифорнии и уволила сотни работников

Фондовый рынок
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Tesla закрыла предприятие в Калифорнии и уволила сотни работников
Tesla закрыла предприятие в Калифорнии и уволила сотни работников
Производитель электрокаров Tesla закрыл производство в Калифорнии и уволил около 200 работников из команды, занимающейся автопилотом.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Компания сообщила работникам об увольнении 28 июня. Многие уволенные являются специалистами по оценке и маркировке данных автопилота, полученных от клиентов.
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До сокращений в офисе работало около 350 работников, некоторые из которых в последние недели уже были переведены на другое предприятие компании.
По словам собеседников издания, большинство уволенных работников работали с почасовой оплатой.
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Также отмечается, что компания продолжила расширять свои команды по маркировке данных для автопилота в Буффало, штат Нью-Йорк. Отмечается, что работники на этом предприятии компании получают более низкую почасовую ставку, чем в Калифорнии.
По материалам:
НВ
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