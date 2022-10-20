Tesla выпустила универсальное настенное зарядное устройство для авто — Finance.ua

Tesla выпустила универсальное настенное зарядное устройство для авто Сегодня 23:20 — Технологии&Авто

Tesla выпустила универсальное настенное зарядное устройство для авто

Американский производитель электромобилей Tesla объявил о выпуске совершенно нового настенного разъема J1772, подходящего для всех других автомобилей. И, по словам компании, он дешевле и мощнее большинства аналогичных систем, сообщает Electrek.

Настенный соединитель J1772 подходит для домов, квартир, гостиниц и рабочих мест. Продается в стандартной комплектации с 7,3 м кабелем и несколькими настройками мощности. Зарядное устройство может быть установлено в помещении или на улице. Цена указана 550$ без установки. Интересно, что настенный разъем Tesla J1772 совместим с большинством продающихся в Северной Америке электромобилей, но не Tesla. Для использования этого зарядного устройства требуется зарядный адаптер SAE J1772.

Tesla надеется извлечь прибыль в сегментах жилой и коммерческой недвижимости, что указывает на рост среди других производителей электромобилей. Помимо открытия сети Supercharger для всех электромобилей в Нидерландах, Франции и Норвегии это первый большой шаг Tesla на пути к распространению своей технологии зарядки.

Сеть Supercharger считается огромным козырем для Tesla. Другие зарядные сети, такие как Electrify America, добились больших успехов, но Tesla остается доминирующей силой, когда дело доходит до зарядки.

Интересно, что Tesla также снижает цену на домашнюю систему зарядки Ford Connected Charge Station, которая продается по цене $799 и имеет меньшую емкость зарядки в час.

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