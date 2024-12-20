Tesla вскоре покажет новую Model Y Juniper — Finance.ua

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Tesla вскоре покажет новую Model Y Juniper

Технологии&Авто
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Tesla вскоре покажет новую Model Y Juniper
Tesla вскоре покажет новую Model Y Juniper
Ожидается, что Tesla вскоре объявит дату дебюта обновленной Model Y, которая, по слухам, получит дополнительное название Juniper. По некоторым источникам, новинку представят уже в начале 2025 года.
Как сообщает Autoevolution, несмотря на то, что Model Y была выпущена через три года после Model 3, Tesla должна была обновить свой бестселлер давно, вскоре после начала поставок Model 3 Highland. Этого не произошло по неизвестным причинам, что привело к нелестным продажам Model Y в 2024 году. В то же время, продажи обновленной Model 3 не набрали такой скорости, как ожидало руководство компании.
По мнению некоторых экспертов, именно поэтому было зафиксировано падение продаж впервые в истории компании. Именно поэтому компания решила обновить Model Y, чтобы поощрить покупателей. В отчете о финансовых результатах третьего квартала в октябре Tesla объявила, что новые модели автомобилей будут выпущены в начале 2025 года.
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Сперва ожидалось, что речь идет о доступном электромобиле под названием Model 2, над которым Tesla должна была работать, однако Илон Маск разрушил эти ожидания несколькими радикальными заявлениями. В то же время, серия шпионских снимков, на которых были зафиксированы тестовые прототипы обновленного Model Y, позволили нам понять, что компания готовит кардинальный рестайлинг доступной модели с названием Juniper.
Закамуфлированный электрический кроссовер был замечен во время тестирования в разных регионах США, Испании и Китая. Autoevolution также сообщает, что их источники в Китае подтвердили, что уже налажено пробное производство: ежедневно производится несколько десятков автомобилей.
По материалам:
Телеканал новин 24
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