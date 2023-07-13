Tesla ведет переговоры о заводе с Индией — Finance.ua

Tesla ведет переговоры о заводе с Индией
Американская компания Tesla начала обсуждение с правительством Индии инвестиционного предложения по созданию в стране автомобильного завода мощностью до полумиллиона электромобилей в год.
Об этом сообщает Reuters.
Компания Tesla рассматривает возможность создания в Индии автомобильного завода мощностью до 500 000 электромобилей в год, о чем пишут индийские СМИ, сообщает издание. Цены на электромобили будут стартовать от 2 миллионов рупий (24 400,66 долл.).
Компания во главе с Илоном Маском также рассматривает возможность использования Индии в качестве экспортной базы, поскольку планирует поставлять автомобили в страны Индо-Тихоокеанского региона.
На встрече с Маском в прошлом месяце премьер-министр Индии Нарендра Моди подтолкнул автопроизводителя к «значительным инвестициям» в страну.
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