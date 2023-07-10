Tesla будет выдавать почти 500 $ покупателям электрокаров в Китае — Finance.ua

Tesla будет выдавать почти 500 $ покупателям электрокаров в Китае
Tesla заявила, что будет выдавать новым покупателям в Китае своих электромобилей, пользующихся наибольшим спросом, денежный бонус.
Об этом сообщает Reuters.
В Tesla заявили, что будут выдавать новым покупателям своих автомобилей Model Y и Model 3 наличные в размере 3 500 юаней (483 долларов США), если они смогут предъявить рекомендацию от существующего владельца электрокара компании.
Tesla также сообщила, что новые покупатели получат бесплатный доступ к ее улучшенной системе помощи водителю Autopilot в течение 90 дней.
Отмечается, что Tesla объявила о выдаче наличных будущим клиентам через день после того, как присоединилась к 15 другим компаниям, в том числе китайским производителям электромобилей Nio, Li Auto и Xpeng, взявшим на себя обязательство, предложенное Китайской ассоциацией производителей автомобилей, чтобы избежать ценовой войны, угрожавшей прибыльности всей отрасли.
Tesla продала рекордные 247 217 производимых в Китае электроавтомобилей во втором квартале этого года. Это самый высокий показатель с начала поставки автомобилей с завода в Шанхае в начале 2020 года.
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