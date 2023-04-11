Tesla увеличивает инвестиции в Китай: в Шанхае появится новый завод — Finance.ua

Tesla увеличивает инвестиции в Китай: в Шанхае появится новый завод 11.04.2023, 01:11 — Фондовый рынок

Tesla увеличивает инвестиции в Китай: в Шанхае появится новый завод

На фоне растущего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином автопроизводитель Tesla заявил об увеличении инвестиций в Китай.

Как сообщает Bloomberg , Tesla построит новый завод по производству аккумуляторов в Шанхае.

Строительство завода планируется начать в третьем квартале 2023 года. Предположительно, завод заработает уже во втором квартале 2024 года.

Как говорится в материале, планируется, что Tesla будет производить свои крупногабаритные накопители энергии Megapack уже на новом заводе.

Планируется, что новый завод будет сначала производить 10 000 мегапакетов ежегодно, что равно примерно 40 ГВт-ч хранения энергии, а продукция будет продаваться по всему миру.

Megapack — это массивная батарея, предназначенная для стабилизации энергетических сетей. Каждая единица может обеспечить электроэнергией в среднем 3600 домов в течение одного часа.

Напомним, в июле 2020 года Tesla была признана самой дорогой автомобильной компанией мира. Рыночная капитализация Tesla достигла 209,47 миллиарда долларов.

УНІАН По материалам:

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