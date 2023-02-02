Tesla увеличит производство на заводе в Шанхае: снижение цен стимулирует спрос — Finance.ua
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Tesla увеличит производство на заводе в Шанхае: снижение цен стимулирует спрос

Технологии&Авто
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Tesla увеличит производство на заводе в Шанхае: снижение цен стимулирует спрос
Tesla увеличит производство на заводе в Шанхае: снижение цен стимулирует спрос
Tesla планирует увеличить производство на своем заводе в Шанхае в течение следующих двух месяцев, чтобы удовлетворить спрос, вызванный агрессивным снижением цен на свои наиболее продаваемые модели.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник и документ о планировании, с которым ознакомилось агентство.
Автопроизводитель планирует производить в среднем почти 20 тыс. единиц еженедельно на своем заводе в Шанхае в феврале и марте.
Такой уровень производства позволит вывести завод примерно на уровень сентября, когда было выпущено 82 088 автомобилей Model 3 и Model Y, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей.
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Tesla не сразу ответила на запрос о комментариях. Источник говорил на условиях анонимности, поскольку детали планов не разглашаются.
В декабре завод в Шанхае сократил производство примерно на треть по сравнению с ноябрем и продлил период новогодних праздников по лунному календарю для работников в январе, чтобы справиться с растущими запасами, прежде чем цены на автомобили в Китае снизились от 6% до почти 14%.
На телефонной конференции на прошлой неделе, посвященной обсуждению результатов работы Tesla в четвертом квартале, генеральный директор Илон Маск заявил, что в январе заказы примерно вдвое превысили объем производства после глобального снижения цен.
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Маск сказал, что в 2023 году поставки могут достичь 2 миллионов автомобилей, если не будет никаких внешних сбоев.
Снижение цен Tesla в Китае привело к тому, что аналитики назвали ценовой войной, поскольку китайские автопроизводители Xpeng и Seres’ Aito также стали снижать цены.
За первые 29 дней января среднедневные розничные продажи Tesla в Китае выросли на 36% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 25 686 автомобилей.
Рост был несколько выше, чем у главного конкурента BYD, в то время как общие продажи автомобилей упали на 45%, свидетельствуют данные China Merchants Bank International.
Шанхайский завод Tesla производит автомобили для китайского рынка и экспорта в Европу.
По материалам:
Економічна Правда
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