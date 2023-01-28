Tesla планирует построить фабрики по производству аккумуляторов и грузовиков Semi — Finance.ua

Tesla планирует построить фабрики по производству аккумуляторов и грузовиков Semi Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Tesla планирует построить фабрики по производству аккумуляторов и грузовиков Semi

Tesla планирует расширить производство на Gigafactory, расположенном недалеко от Рино, штат Невада.

Автопроизводитель объявил, что инвестирует 3,6 миллиарда долларов в строительство двух новых заводов и поиск 3000 дополнительных рабочих.

Эта сумма превышает первоначальные инвестиции компании в строительство Gigafactory (3,5 миллиарда долларов). Один из новых заводов в Неваде будет производить батареи типа 4680, а другой станет первым специализированным заводом Tesla по массовому выпуску грузовиков Semi.

Фабрика производства аккумуляторов 4680 поможет Tesla сократить стоимость аккумуляторов вдвое, а также увеличить темпы производства электромобилей. Tesla использует этот тип батарей, потому что они достаточно емкие, но в то же время довольно недорогой вариант.

НВ По материалам:

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