Tesla планирует построить фабрики по производству аккумуляторов и грузовиков Semi — Finance.ua

Tesla планирует построить фабрики по производству аккумуляторов и грузовиков Semi
Tesla планирует расширить производство на Gigafactory, расположенном недалеко от Рино, штат Невада.
Автопроизводитель объявил, что инвестирует 3,6 миллиарда долларов в строительство двух новых заводов и поиск 3000 дополнительных рабочих.
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Эта сумма превышает первоначальные инвестиции компании в строительство Gigafactory (3,5 миллиарда долларов). Один из новых заводов в Неваде будет производить батареи типа 4680, а другой станет первым специализированным заводом Tesla по массовому выпуску грузовиков Semi.
Фабрика производства аккумуляторов 4680 поможет Tesla сократить стоимость аккумуляторов вдвое, а также увеличить темпы производства электромобилей. Tesla использует этот тип батарей, потому что они достаточно емкие, но в то же время довольно недорогой вариант.
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