Tesla увеличит продажу авто с помощью роботов Optimus — Finance.ua

Tesla увеличит продажу авто с помощью роботов Optimus Сегодня 05:00 — Фондовый рынок

Tesla увеличит продажу авто с помощью роботов Optimus

Теsla планирует использовать свой робот Optimus, также известный как Tesla Bot, в своих магазинах, чтобы помочь продажам.

Источники сообщили Electrek, что Tesla экспериментирует с использованием дисплеев роботов-гуманоидов Optimus в своих магазинах в Китае.

Автопроизводитель обнаружил, что Tesla Bot привлекает большое внимание на выставках и конференциях.

Tesla считает, что Optimus будет способствовать привлечению клиентов в своих магазинах.

Tesla уже тестирует этот подход в Китае, который является золотым стандартом Tesla для розничной производительности.

Несмотря на превзошедшие ожидания Уолл-стрит рекордные поставки, Tesla не достигла своей цели по поставкам в Северную Америку в прошлом квартале.

Том Чжу, бывший глава Tesla в Китае, недавно возглавивший весь глобальный автомобильный бизнес компании, оказывал большое давление на североамериканскую команду, чтобы приблизить показатели розничной торговли к китайской команде Tesla.

Оптимус, по-видимому, является частью решения.

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