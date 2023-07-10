Tesla увеличит продажу авто с помощью роботов Optimus — Finance.ua

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Tesla увеличит продажу авто с помощью роботов Optimus

Фондовый рынок
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Tesla увеличит продажу авто с помощью роботов Optimus
Tesla увеличит продажу авто с помощью роботов Optimus
Теsla планирует использовать свой робот Optimus, также известный как Tesla Bot, в своих магазинах, чтобы помочь продажам.
Источники сообщили Electrek, что Tesla экспериментирует с использованием дисплеев роботов-гуманоидов Optimus в своих магазинах в Китае.
Tesla увеличит продажу авто с помощью роботов Optimus
Автопроизводитель обнаружил, что Tesla Bot привлекает большое внимание на выставках и конференциях.
Tesla считает, что Optimus будет способствовать привлечению клиентов в своих магазинах.
Tesla уже тестирует этот подход в Китае, который является золотым стандартом Tesla для розничной производительности.
Несмотря на превзошедшие ожидания Уолл-стрит рекордные поставки, Tesla не достигла своей цели по поставкам в Северную Америку в прошлом квартале.
Том Чжу, бывший глава Tesla в Китае, недавно возглавивший весь глобальный автомобильный бизнес компании, оказывал большое давление на североамериканскую команду, чтобы приблизить показатели розничной торговли к китайской команде Tesla.
Оптимус, по-видимому, является частью решения.
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По материалам:
Finance.ua
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