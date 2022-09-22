Tesla стремится удвоить продажи в Германии — Finance.ua

Tesla стремится удвоить продажи в Германии Сегодня 03:15 — Фондовый рынок

Tesla хочет значительно увеличить продажи в Германии, где в марте открыла новый сборочный завод по производству автомобилей Model Y, пишет theroad.in.ua

"Наша цель — удваивать продажи ежегодно, поэтому в 2022 году мы достигнем примерно 80 000 единиц. сказал руководитель Tesla дочернему изданию Automotive News Europe Automobilwoche.

С января по август Tesla продала в Германии 24 734 автомобиля. В августе продажи автопроизводителя выросли почти на 40 процентов, а его доля на рынке выросла до 2,7 процента. Модель Y стала самым продаваемым автомобилем среди частных покупателей.

Tesla меняет стратегию продаж. Впервые автопроизводитель построил здание, похожее на дилерский центр, в промышленной зоне Ной-Ульма.

Теперь продажи, доставка и обслуживание объединены в одном месте.

«Это наш ответ на рост и требования клиентов», — цитирует Automobilwoche неназванный источник, знакомый с планами.

По словам производителя электромобилей, европейский завод автопроизводителя в Грюнхайде вблизи Берлина набирает темпы производства, причем наращивание происходит очень хорошо.

Поскольку новые заводы в Грюнхайде и Техасе наращивают производство, Tesla прогнозирует ежегодное производство 2 миллионов автомобилей в следующем году, опережая долгосрочную цель производства 20 миллионов автомобилей в год.

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