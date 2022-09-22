Tesla стремится удвоить продажи в Германии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla стремится удвоить продажи в Германии

Фондовый рынок
12
Tesla хочет значительно увеличить продажи в Германии, где в марте открыла новый сборочный завод по производству автомобилей Model Y, пишет theroad.in.ua.
"Наша цель — удваивать продажи ежегодно, поэтому в 2022 году мы достигнем примерно 80 000 единиц.
сказал руководитель Tesla дочернему изданию Automotive News Europe Automobilwoche.

С января по август Tesla продала в Германии 24 734 автомобиля. В августе продажи автопроизводителя выросли почти на 40 процентов, а его доля на рынке выросла до 2,7 процента. Модель Y стала самым продаваемым автомобилем среди частных покупателей.
Tesla меняет стратегию продаж. Впервые автопроизводитель построил здание, похожее на дилерский центр, в промышленной зоне Ной-Ульма.
Теперь продажи, доставка и обслуживание объединены в одном месте.
«Это наш ответ на рост и требования клиентов», — цитирует Automobilwoche неназванный источник, знакомый с планами.
По словам производителя электромобилей, европейский завод автопроизводителя в Грюнхайде вблизи Берлина набирает темпы производства, причем наращивание происходит очень хорошо.
Поскольку новые заводы в Грюнхайде и Техасе наращивают производство, Tesla прогнозирует ежегодное производство 2 миллионов автомобилей в следующем году, опережая долгосрочную цель производства 20 миллионов автомобилей в год.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.