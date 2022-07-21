Tesla продала 75% своих Bitcoin за почти миллиард долларов — Finance.ua
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Tesla продала 75% своих Bitcoin за почти миллиард долларов

Финтех и Карты
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Tesla продала 75% своих Bitcoin за почти миллиард долларов
Tesla продала 75% своих Bitcoin за почти миллиард долларов
Компания Tesla Илона Маска заявила о продаже во втором квартале этого года 75% своих биткоинов на сумму 936 млн долларов.
Об этом сообщает CNBC.
«По состоянию на конец 2-го квартала мы конвертировали примерно 75% наших покупок Bitcoin в фиатную валюту», — заявила Tesla в своем отчете о прибыли за второй квартал.
Компания заявила, что эти продажи прибавили 936 миллионов долларов наличности к ее балансу.
Позже глава компании Илон Маск объяснил, почему Tesla пошла на такой шаг.

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«Причина, почему мы продали кучу наших Bitcoin, заключалась в том, что мы не знали, когда смягчатся карантинные меры, связанные с COVID-19 в Китае. Поэтому для нас было важно максимизировать нашу позицию с наличными», — сказал он.
При этом Маск отметил, что такое решение компании не следует воспринимать как приговор Bitcoin, и добавил, что Tesla открыта для увеличения своих криптовалютных активов в будущем.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
Укрінформ
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