Tesla продала 75% своих Bitcoin за почти миллиард долларов — Finance.ua

Tesla продала 75% своих Bitcoin за почти миллиард долларов Сегодня 11:12 — Финтех и Карты

Tesla продала 75% своих Bitcoin за почти миллиард долларов

Компания Tesla Илона Маска заявила о продаже во втором квартале этого года 75% своих биткоинов на сумму 936 млн долларов.

Об этом сообщает CNBC

«По состоянию на конец 2-го квартала мы конвертировали примерно 75% наших покупок Bitcoin в фиатную валюту», — заявила Tesla в своем отчете о прибыли за второй квартал.

Компания заявила, что эти продажи прибавили 936 миллионов долларов наличности к ее балансу.

Позже глава компании Илон Маск объяснил, почему Tesla пошла на такой шаг.

«Причина, почему мы продали кучу наших Bitcoin, заключалась в том, что мы не знали, когда смягчатся карантинные меры, связанные с COVID-19 в Китае. Поэтому для нас было важно максимизировать нашу позицию с наличными», — сказал он.

При этом Маск отметил, что такое решение компании не следует воспринимать как приговор Bitcoin, и добавил, что Tesla открыта для увеличения своих криптовалютных активов в будущем.

Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

Укрінформ По материалам:

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