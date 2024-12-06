Tesla приглашает на работу операторов для дистанционного управления роботакси Cybercab — Finance.ua

Tesla приглашает на работу операторов для дистанционного управления роботакси Cybercab Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Tesla приглашает на работу операторов для дистанционного управления роботакси Cybercab

Когда компания Илона Маска Tesla представила свой робот Cybercab, было заявлено, что это полностью автономное транспортное средство. Но сейчас в этом есть причины сомневаться.

Недавно Маск представил свое роботакси Cybercab и сказал, что Tesla планирует запустить услугу до 2026 года. Однако из списка вакансий Tesla следует, что автомобиль еще совсем далек от того, чтобы называться «полностью автономным». Компания набирает людей для создания команды для дистанционного управления своим парком роботакси.

«Команда Tesla AI Teleoperation отвечает за предоставление удаленного доступа к нашим роботакси и гуманоидным роботам. Наши авто и роботы работают автономно в сложных условиях. говорится в объявлении.

Ранее отмечалось, что, по сообщениям американских СМИ, команда новоизбранного президента Дональда Трампа хочет содействовать развитию беспилотных автомобилей в США. По данным Bloomberg, советники Трампа говорят, что создание федеральной структуры для автономных транспортных средств является приоритетом его команды.

Autogeek По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.