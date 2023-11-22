Tesla представила часы S3xy с шестью экранами в кварцевых колбах — Finance.ua

Tesla представила часы S3xy с шестью экранами в кварцевых колбах 22.11.2023, 00:12 — Технологии&Авто

Tesla представила часы S3xy с шестью экранами в кварцевых колбах, Фото: Gizmochina

Компания Tesla представила часы S3XY Time Glow Clock, которые сочетают в себе часы и экран: часы оснащены 6 цветными IPS-экранами, установленными в колбы из кварцевого стекла.

Об этом пишет Gizmochina

Основа часов — из алюминиевого сплава, в корпус встроены динамик, модуль Wi-Fi и порт USB-C.

При этом длина часов — 204 мм, ширина — 68 мм, а высота — 70 мм. Вес — 475 г.

Фото: Gizmochina

Гаджет оснащен шестью наборами циферблатов, пять из них можно настроить. Также пользователи могут создать собственный дизайн — для этого на дисплее нужно загрузить изображение.

Среди функций — возможность настроить будильник, который можно отложить. В общей сложности доступно шесть будильников.

S3XY Time Glow Clock также оснащен высокоточным часовым чипом, поддержкой синхронизации времени через Wi-Fi, режимом заставки и чипом декодирования звука CODEC.

Купить часы можно в Китае, стоимость — 839 юаней (примерно 120 долларов США).

Економічна Правда По материалам:

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