Tesla представила часы S3xy с шестью экранами в кварцевых колбах — Finance.ua
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Tesla представила часы S3xy с шестью экранами в кварцевых колбах

Технологии&Авто
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Tesla представила часы S3xy с шестью экранами в кварцевых колбах
Tesla представила часы S3xy с шестью экранами в кварцевых колбах, Фото: Gizmochina
Компания Tesla представила часы S3XY Time Glow Clock, которые сочетают в себе часы и экран: часы оснащены 6 цветными IPS-экранами, установленными в колбы из кварцевого стекла.
Об этом пишет Gizmochina.
Основа часов — из алюминиевого сплава, в корпус встроены динамик, модуль Wi-Fi и порт USB-C.
При этом длина часов — 204 мм, ширина — 68 мм, а высота — 70 мм. Вес — 475 г.
Фото: Gizmochina
Фото: Gizmochina
Гаджет оснащен шестью наборами циферблатов, пять из них можно настроить. Также пользователи могут создать собственный дизайн — для этого на дисплее нужно загрузить изображение.
Среди функций — возможность настроить будильник, который можно отложить. В общей сложности доступно шесть будильников.
S3XY Time Glow Clock также оснащен высокоточным часовым чипом, поддержкой синхронизации времени через Wi-Fi, режимом заставки и чипом декодирования звука CODEC.
Купить часы можно в Китае, стоимость — 839 юаней (примерно 120 долларов США).
По материалам:
Економічна Правда
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