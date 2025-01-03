Таинственная «птичка» Китая: эксперты рассказали, с чего Пекин «скопировал» свой самолет — Finance.ua
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Таинственная «птичка» Китая: эксперты рассказали, с чего Пекин «скопировал» свой самолет

Технологии&Авто
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Таинственная «птичка» Китая: эксперты рассказали, с чего Пекин «скопировал» свой самолет
Таинственная «птичка» Китая: эксперты рассказали, с чего Пекин «скопировал» свой самолет
Китайских инженеров, создавших истребитель-бомбардировщик JH-XX (условное обозначение), могли вдохновить американские разработки времен Холодной войны. Об этом сообщает Defense Express.
Не секрет, что в вопросе разработки вооружений Пекин часто опирается на западные образцы. Но среди серийных американских или европейских машин нет ничего, что было бы хотя бы отдаленно похоже на JH-XX, который недавно начал программу испытаний.
В то же время, специалисты обращают внимание на нереализованный проект американского бомбардировщика McDonnell Douglas A-12 Avenger II. Этот самолет создавали по технологии стелс. Он должен был заменить Grumman A-6 Intruder в составе Военно-морских сил США.
Разработку прекратили в 1991-м из-за высокой стоимости. Отметим, что в разных источниках стоимость одного такого самолета указывают в диапазоне 84−165 млн долларов.
Специалисты считают, что, как и в случае с A-12, главной задачей для JH-XX будет проникновение во вражескую зону ПВО. На помощь в этом случае придет малозаметность.
В то же время, JH-XX не является «копией» в полном смысле этого слова, ведь технологии за последние десятилетия сделали огромный шаг вперед.
Предполагается, что у JH-XX будет гораздо больше боевой радиус, чем у A-12. «Боевой радиус JH-XX якобы должен составлять весьма фантастические 3000 км. Это для Китая в некоторой степени сакральное расстояние от побережья до Гуама, где расположена сверхмощная авиабаза США», — пишет Defense Express. ‎ ‎
По материалам:
УНІАН
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