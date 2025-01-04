Представлена ​​новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото) — Finance.ua

Представлена ​​новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото) Сегодня 02:02 — Технологии&Авто

Представлена ​​новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото)

Новое поколение Toyota Camry продолжает расширять свою гамму версий.

Например, недавно для китайского рынка была подготовлена ​​версия Toyota Camry Glorious Edition, отличающаяся двумя особенностями.

Прежде всего, речь идет об измененной внешности: матовый серый цвет, накладка снизу переднего бампера, спойлер на крышке багажника и 19-дюймовые колесные диски — благодаря таким деталям новинка Toyota Camry Glorious Edition выглядит более спортивно.

В то же время салон автомобиля сделан с акцентом на роскошь. Это проявляется в бархатной кожаной отделке, премиальной акустической системе и наличии кнопки Boss Key: по нажатию этой кнопки, переднее сиденье сдвигается, чтобы обеспечить больше пространства для пассажира сзади.

Вторая особенность модели Toyota Camry Glorious Edition — 2-литровый 197-сильный силовой агрегат.

Напомним, что в зависимости от рынка сбыта автомобиль Toyota Camry предлагается с обычными бензиновыми или гибридными двигателями объемом 2,0 или 2,5 литра.

И вот такой гибридный 2-литровый вариант может быть интересен тем покупателям, которые желают получить максимальную экономичность.

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