Представлена ​​новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото) — Finance.ua
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Представлена ​​новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото)

Технологии&Авто
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Представлена ​​новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото)
Представлена ​​новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото)
Новое поколение Toyota Camry продолжает расширять свою гамму версий.
Например, недавно для китайского рынка была подготовлена ​​версия Toyota Camry Glorious Edition, отличающаяся двумя особенностями.
Представлена ​​новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото)
Прежде всего, речь идет об измененной внешности: матовый серый цвет, накладка снизу переднего бампера, спойлер на крышке багажника и 19-дюймовые колесные диски — благодаря таким деталям новинка Toyota Camry Glorious Edition выглядит более спортивно.
Представлена ​​новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото)
В то же время салон автомобиля сделан с акцентом на роскошь. Это проявляется в бархатной кожаной отделке, премиальной акустической системе и наличии кнопки Boss Key: по нажатию этой кнопки, переднее сиденье сдвигается, чтобы обеспечить больше пространства для пассажира сзади.
Представлена ​​новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото)
Вторая особенность модели Toyota Camry Glorious Edition — 2-литровый 197-сильный силовой агрегат.
Напомним, что в зависимости от рынка сбыта автомобиль Toyota Camry предлагается с обычными бензиновыми или гибридными двигателями объемом 2,0 или 2,5 литра.
Представлена ​​новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото)
И вот такой гибридный 2-литровый вариант может быть интересен тем покупателям, которые желают получить максимальную экономичность.
По материалам:
mezha.media
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