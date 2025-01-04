Представлена ​​новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото) — Finance.ua

Представлена новая спец-версия Toyota Camry Glorious Edition (фото)
Новое поколение Toyota Camry продолжает расширять свою гамму версий.
Например, недавно для китайского рынка была подготовлена версия Toyota Camry Glorious Edition, отличающаяся двумя особенностями.
Прежде всего, речь идет об измененной внешности: матовый серый цвет, накладка снизу переднего бампера, спойлер на крышке багажника и 19-дюймовые колесные диски — благодаря таким деталям новинка Toyota Camry Glorious Edition выглядит более спортивно.
В то же время салон автомобиля сделан с акцентом на роскошь. Это проявляется в бархатной кожаной отделке, премиальной акустической системе и наличии кнопки Boss Key: по нажатию этой кнопки, переднее сиденье сдвигается, чтобы обеспечить больше пространства для пассажира сзади.
Вторая особенность модели Toyota Camry Glorious Edition — 2-литровый 197-сильный силовой агрегат.
Напомним, что в зависимости от рынка сбыта автомобиль Toyota Camry предлагается с обычными бензиновыми или гибридными двигателями объемом 2,0 или 2,5 литра.
И вот такой гибридный 2-литровый вариант может быть интересен тем покупателям, которые желают получить максимальную экономичность.
Поделиться новостью