Tesla предлагает дополнительную скидку китайским покупателям на некоторые модели электрокаров — Finance.ua

Tesla предлагает дополнительную скидку китайским покупателям на некоторые модели электрокаров Сегодня 03:13 — Технологии&Авто

Tesla предлагает дополнительную скидку китайским покупателям на некоторые модели электрокаров

Производитель электромобилей Tesla предлагает китайским покупателям временную скидку в 6 тысяч юаней (около 860 долларов США) на некоторые модели с середины до конца 2022 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.

«Это происходит в дополнение к ранее объявленной страховой субсидии в размере 4000 юаней, но применяется только для клиентов, покупающих актуальные модели и завершающих доставку до конца декабря», — отмечает агентство.

Такой шаг является последним шагом американского производителя по корректировке своих цен в Китае, пишет Reuters.

Ранее компания снизила цены на автомобили Model 3 и Model Y до 9% в Китае в дополнение к страховым стимулам, поскольку ее завод в Шанхае борется с повышенным уровнем запасов на фоне замедления спроса на автомобильном рынке Китая.

Эти шаги уже помогли шанхайскому заводу поставить 100 291 электромобиль в ноябре, что на 40% больше, чем в октябре. Это самый высокий месячный показатель продаж с момента его открытия в конце 2020 года.

Економічна Правда По материалам:

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