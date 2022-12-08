Tesla предлагает дополнительную скидку китайским покупателям на некоторые модели электрокаров — Finance.ua
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Tesla предлагает дополнительную скидку китайским покупателям на некоторые модели электрокаров

Технологии&Авто
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Tesla предлагает дополнительную скидку китайским покупателям на некоторые модели электрокаров
Tesla предлагает дополнительную скидку китайским покупателям на некоторые модели электрокаров
Производитель электромобилей Tesla предлагает китайским покупателям временную скидку в 6 тысяч юаней (около 860 долларов США) на некоторые модели с середины до конца 2022 года.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.
«Это происходит в дополнение к ранее объявленной страховой субсидии в размере 4000 юаней, но применяется только для клиентов, покупающих актуальные модели и завершающих доставку до конца декабря», — отмечает агентство.
Такой шаг является последним шагом американского производителя по корректировке своих цен в Китае, пишет Reuters.
Ранее компания снизила цены на автомобили Model 3 и Model Y до 9% в Китае в дополнение к страховым стимулам, поскольку ее завод в Шанхае борется с повышенным уровнем запасов на фоне замедления спроса на автомобильном рынке Китая.
Эти шаги уже помогли шанхайскому заводу поставить 100 291 электромобиль в ноябре, что на 40% больше, чем в октябре. Это самый высокий месячный показатель продаж с момента его открытия в конце 2020 года.
По материалам:
Економічна Правда
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