Tesla повышает цены на автомобили Model X — Finance.ua

Tesla повышает цены на автомобили Model X Сегодня 02:26 — Личные финансы

Tesla повышает цены на автомобили Model X

Американский производитель электромобилей Tesla поднял цены на автомобили Model X для покупателей в США на 5000 долларов. В компании не объяснили, что стало причиной столь резкого подорожания.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Автопроизводитель заявил, что полноприводная Model X теперь будет стоить 84 990 долларов США, что выше предыдущей цены (79 990 долларов). Кроме того, цена на версию Model X Plaid была повышена до 99 990 долларов от предыдущей в 94 990.

Это не первый случай изменения ценовой политики. В декабре 2024 года Tesla повысила цены на автомобили Model S в США на 5000 долларов, а с 1 февраля повысила цены на свои модели в Канаде. Компания не производит автомобили в этой стране, а импортирует их из других заводов.

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Повышение цен производитель электрокаров не объяснил. Известно, что компания работает над снижением затрат на производство автомобилей и в январе заявила, что средняя стоимость материалов и рабочей силы для производства ее автомобилей достигла самого низкого уровня в четвертом квартале. Одной из причин снижения издержек стало падение цен на сырье.

Діло По материалам:

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