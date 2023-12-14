Tesla показала усовершенствованного робота Optimus Gen 2 — Finance.ua

Tesla показала усовершенствованного робота Optimus Gen 2 14.12.2023, 00:45 — Технологии&Авто

Tesla показала усовершенствованного робота Optimus Gen 2

Компания Tesla показала нового усовершенствованного робота Optimus Gen 2. Он стал на 10 кг легче и умеет лучше функционировать руками.

Об этом пишет Bloomberg.

«Tesla Inc. опубликовала видео, на котором показывают усовершенствование своего прототипа робота-гуманоида, завершая клип с двумя машинами, танцующими под электронную музыку», — говорится в сообщении.

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В компании утверждают, что вес Optimus снизили на 10 кг и показывают, как бот деликатно берет яйцо и держит его.

На видео также показывается, как робот ходит по объекту компании Tesla с припаркованными вблизи Cybertrucks и выполняет приседания в тренажерном зале.

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