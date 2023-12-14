Tesla показала усовершенствованного робота Optimus Gen 2 — Finance.ua
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Tesla показала усовершенствованного робота Optimus Gen 2

Технологии&Авто
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Tesla показала усовершенствованного робота Optimus Gen 2
Tesla показала усовершенствованного робота Optimus Gen 2
Компания Tesla показала нового усовершенствованного робота Optimus Gen 2. Он стал на 10 кг легче и умеет лучше функционировать руками.
Об этом пишет Bloomberg.
«Tesla Inc. опубликовала видео, на котором показывают усовершенствование своего прототипа робота-гуманоида, завершая клип с двумя машинами, танцующими под электронную музыку», — говорится в сообщении.
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В компании утверждают, что вес Optimus снизили на 10 кг и показывают, как бот деликатно берет яйцо и держит его.
На видео также показывается, как робот ходит по объекту компании Tesla с припаркованными вблизи Cybertrucks и выполняет приседания в тренажерном зале.
По материалам:
Espreso.tv
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