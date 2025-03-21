Tesla отзывает более 46 000 автомобилей Cybertruck — Finance.ua
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Tesla отзывает более 46 000 автомобилей Cybertruck

Технологии&Авто
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Tesla отзывает более 46 000 автомобилей Cybertruck
Tesla отзывает более 46 000 автомобилей Cybertruck
Tesla отзывает 46 096 пикапов Cybertruck в США из-за дефекта внешней панели, которая может отпасть во время движения.
Об этом сообщает Reuters.
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной стало отслоение кантового рельса — панели из нержавеющей стали. В Tesla заявили, что сервисные центры бесплатно заменят неисправную деталь.
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«Отключенная панель может стать опасностью на дороге, увеличивая риск аварии», — отметили в NHTSA.
Это очередной случай отзыва Cybertruck после старта продаж в прошлом году. По данным компании BizzyCar, с начала 2024 года на Tesla пришлось 21% всех отзывов авто в США, хотя большинство проблем устранялось обновлением ПО.
По материалам:
Економічна Правда
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