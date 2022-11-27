Tesla отзовет в Китае более 80 тысяч электромобилей — Finance.ua
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Tesla отзовет в Китае более 80 тысяч электромобилей

Фондовый рынок
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Компания Tesla отзовет в Китае более 80 000 своих электромобилей из-за проблем с программным обеспечением и ремнями безопасности.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайский регулятор.
Под новую кампанию отзывают 67698 автомобилей Tesla Model S и Model X, которые были ввезены в Китай в период с 25 сентября 2013 года по 21 ноября 2020 года. У этих автомобилей были обнаружены проблемы с программным обеспечением, влияющие на систему управления аккумулятором. В рамках отзыва Tesla планирует обновить его, устранив найденную неисправность.
Кроме этого, Tesla также отзывает 2736 импортированных в Китай седанов Model 3, произведенных в период с января по ноябрь 2019 года, и еще 10 127 электрокаров той же модели китайской сборки, выпущенных с 14 октября 2019 года по 26 сентября 2022 года.
Между тем в апреле текущего года Tesla отозвала в Китае в общей сложности 127 785 электромобилей Model 3 из-за потенциальных проблем с полупроводниковыми компонентами, способными привести к ДТП.
По материалам:
MMR
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