Tesla откроет станции Supercharger в США для всех — Finance.ua

Tesla откроет станции Supercharger в США для всех 27.07.2022, 02:32 — Технологии&Авто

Tesla откроет станции Supercharger в США для всех

Компания Tesla хочет, чтобы как можно больше владельцев электромобилей смогли пользоваться зарядными станциями Supercharger. И сейчас у компании появился дополнительный стимул реализовать эту идею.

Суть в том, что США недавно выделили миллиарды долларов на финансирование инфраструктуры зарядки электромобилей, но, чтобы получить доступ к финансированию, зарядные станции должны быть открыты для электромобилей более чем одного производителя. Поэтому Tesla может претендовать на дотации от государства только в том случае, если её зарядные станции будут доступны всем.

Компания какое-то время назад уже заявила о такой инициативе, но пока её понемногу реализуют только в Европе. Дело в том, что в Европе станции Supercharger используют разъём CCS, который используют многие другие автопроизводители, то есть технически Tesla ничего делать уже не нужно. А вот в Северной Америке станции Tesla используют проприетарный разъём, то есть нужен как минимум переходник. Маск ранее говорил, что такие разъёмы будут размещены непосредственно на станциях.

Судя по всему, проект должен быть реализован до конца года, но Tesla уже подала заявку на финансирование.

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