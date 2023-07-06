Tesla обвиняют в недостатках конструкции Model 3, которые, вероятно, приводят к внезапному ускорению авто — Finance.ua

Tesla обвиняют в недостатках конструкции Model 3, которые, вероятно, приводят к внезапному ускорению авто Сегодня 05:11 — Технологии&Авто

Tesla обвиняют в недостатках конструкции Model 3, которые, вероятно, приводят к внезапному ускорению авто

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) рассматривает заявление независимых исследователей , утверждающих, что внезапное ускорение в автомобилях Tesla Model 3 может быть вызвано недостатком в конструкции.

Эксперт, исследовавший систему управления в Tesla Model 3, утверждает, что автомобили могли неправильно считывать входной сигнал акселератора из-за внезапного скачка напряжения — то есть создавалось впечатление, что водитель нажал педаль газа в момент, когда он этого на самом деле не делал.

Впервые регулятор рассмотрел подобные обвинения в 2019 году, когда мужчина по имени Брайан Спаркс требовал отозвать каждую Model S, X и 3, произведенную с 2013 года. Тогда Управление по расследованию дефектов согласилось с Tesla, что почти во всех упоминавшихся в обращении 232 случаях водитель самостоятельно нажимал на педаль газа — об этом свидетельствовали данные журнала событий авто.

В 2021 году администрация отклонила ходатайство — однако решение удовлетворило не всех, поскольку по крайней мере в одном случае водитель находился вне транспортного средства во время ускорения. В настоящее время исследователь Рональд А. Белт подал новое ходатайство NHTSA, где утверждает, что в «чрезвычайно редких случаях» авто воспринимает скачок напряжения при нажатии педали. Это объясняется тем, что инвертор Model 3 использует один калибровочный сигнал напряжением 1,65 вольта для проверки четырех АЦП (аналого-цифровых преобразователей, превращающих положение педали в считывающий авто электрический сигнал).

В некоторых случаях, особенно когда автомобиль едет медленно и, например, гидроусилитель руля требует больше мощности, может произойти относительно большой скачок напряжения в системе, что заставит инвертор сделать вывод о том, что педаль газа нажали. По оценкам Белта, периодичность этого события совпадает с теми 200 инцидентами, зарегистрированными между 2013 и 2019 годами.

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Обвинения касаются Model 3, однако Белт отмечает, что подобные проблемы могут возникать у S и X, имеющих несколько иную инверторную конструкцию. В настоящее время Управление по расследованию дефектов должно проверить обращение и отчитаться, согласно ли с выводами исследователя.

Можно вспомнить многочисленные ДТП, произошедшие как в Китае, так и США, когда водители жаловались на неисправность ПО Tesla и самовольное ускорение. В частности, и жуткую аварию с участием Model Y в Китае, когда ошалевшее транспортное средство насмерть сбило двух человек и травмировало еще троих. Родственники водителя рассказали, что у него возникли проблемы с педалью тормоза — автопроизводитель в свою очередь заявил, что она не была нажата во время инцидента, в течение значительной части происшествия была активной педаль газа.

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