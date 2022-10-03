Tesla нарастила производство электрокаров — за последние три месяца выпустила 365 тысяч Сегодня 22:25 — Фондовый рынок

Tesla нарастила производство электрокаров — за последние три месяца выпустила 365 тысяч

Компания Tesla Илона Маска объявила о производстве 365 000 электрических автомобилей за третий квартал 2022 года.

Об этом сообщает CNBC.

В отчете Tesla отмечает, что за последние три месяца — с июля по сентябрь — компания выпустила 19 935 более дорогих автомобилей Model S и X и 345 988 более популярных моделей 3 и Y.

Общий объем производства компании Маска увеличился по сравнению со вторым кварталом 2022 года, когда Tesla заявила, что выпустила 258 580 автомобилей.

Всего компания смогла доставить за третий квартал этого года 343 тысячи электрокаров. При этом аналитики рассчитывали на доставку не менее 364 660 электрических автомобилей. По-прежнему Tesla не раскрывала данные о производстве и поставках автомобилей по регионам в отдельности.

В июле этого года Tesla была вынуждена временно приостановить большую часть производства на заводе в Шанхае, чтобы провести модернизацию завода. Однако в августе производство и поставки компании в Китае возобновились.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.