Tesla начала привлекать клиентов бесплатными опциями при покупке FSD — Finance.ua

Tesla начала привлекать клиентов бесплатными опциями при покупке FSD Сегодня 23:16 — Фондовый рынок

Правительственные субсидии на покупку электромобилей предлагаются властями США лишь некоторым категориям граждан и ключевым критерием для их отбора является величина годового дохода. Электромобили, участвующие в программе, фильтруются по цене и типу кузова. Tesla решила сохранить доступ к субсидированию для своих клиентов, если они сначала выбирают электромобиль с функцией FSD.

Напомним, комплекс FSD подразумевает глубокую автоматизацию процесса управления транспортным средством, его аппаратная часть установлена ​​на всех выпускаемых с 2016 года электромобилях Tesla. Но программа постоянно совершенствуется, и в идеале в ближайшем будущем должна позволить вовсе обходиться без водителя. Проблема заключается в том, что сейчас опция FSD обходится покупателям электромобилей Tesla в $8000, и это увеличение снижает шансы претендующих на субсидию клиентов компании уложиться в установленный правительством лимит для выбранной категории электромобилей.

Как сообщает Electrek, компания Tesla нашла оригинальный выход из ситуации. Она предлагает покупателям США, избравшим опцию FSD, дополнительные опции бесплатно, что позволяет не тратить общий лимит на покупку электромобиля при одновременном обогащении его функциональных возможностей. В случае с Tesla Model 3 Performance речь идет о возможности бесплатно выбрать любую окраску кузова, которая в самых сложных с точки зрения технологии вариантах увеличивает стоимость машины на величину до $2000. Для Tesla Model 3 Performance лимит стоимости в рамках программы субсидирования США составляет $55 000, их покупатель может вернуть себе через налоговый вычет $7500.

Фактически, покупая Tesla Model 3 Performance из FSD, клиент компании бесплатно получает возможность выбрать любой цвет кузова, хотя за FSD ему все же придется заплатить $8000. Условно говоря, автопроизводитель предоставляет скидку в $2000 на FSD и позволяет выбрать желаемый цвет кузова без доплаты. Эти меры, вероятно, должны привлечь к электромобилям Tesla покупателей, которые рассчитывают на получение субсидии от властей США.

Покупателям более крупного кроссовера Tesla Model X, который субсидируется только при общей стоимости не более $80 000, компания предлагает при покупке машины с FSD бесплатный третий ряд сидений, который в обычных условиях стоит $3500. Грубо говоря, FSD в этом случае достается за $4500, а еще к этой опции добавляется апгрейд в семиместный салон. Кстати, в конце позапрошлого года опция FSD стоила $15 000, и только конкуренция в сочетании с постоянной критикой клиентов заставила руководство Tesla снизить цену постоянно «вызревающего» программного решения до $8000. Картину несколько омрачает повышение стоимости Tesla Model S и Model X на $2000, которое произошло в США в конце прошлой недели.

Ampercar По материалам:

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