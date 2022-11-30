Tesla готовит редизайн Model 3, чтобы сократить затраты на производство — экстерьер и трансмиссия тоже могут претерпеть изменения — Finance.ua

Tesla готовит редизайн Model 3, чтобы сократить затраты на производство — экстерьер и трансмиссия тоже могут претерпеть изменения Сегодня 02:56 — Фондовый рынок

Редизайн Model 3 получил кодовое название Highland и призван уменьшить сложность и количество компонентов, используемых для производства седана Tesla.

Реконструкция может включать в себя изменения в экстерьере автомобиля и производительности трансмиссии. Говорят, что проект будет опираться на обновленную Model S 2021 года. Гигафабрика Tesla в Шанхае начнет производство новой Model 3 в третьем квартале 2023 года, к ней присоединится и завод автопроизводителя во Фримонте, штат Калифорния.

Непонятно, сколько Tesla рассчитывает сэкономить на новой Model 3. Сейчас автопроизводитель получает прибыль в размере около 9500 долларов с каждого выпущенного автомобиля. Также не упоминается о том, будет ли в обновление включено следующее поколение батарей 4680. В 2020 году Илон Маск заявил, что новый дизайн батареи позволит Tesla произвести электромобиль стоимостью 25 000 долларов в течение трех лет.

Впрочем, дата производства может изменяться. Более точных данных о сроках не предоставляют, да и компания не слишком привыкла придерживаться своих обещаний. К примеру, когда Tesla впервые анонсировала Cybertruck, Илон Маск сказал, что серийное производство начнется в 2021 году. Сначала эту дату перенесли на 2022-й, а затем на 2023 год.

Tesla Model 3 изначально была разработана как электромобиль для широких масс, и стоимость ее должна была стартовать от 35 000 долларов. Но после запуска производства автомобиль был доступен по такой цене только в течение короткого периода времени — и только как специальный заказ. Эта версия имела несколько худший интерьер — например, здесь были тканевые сиденья и открытый контейнер для вещей на центральной консоли, но не было зарядных устройств для телефонов. Стоимость самой доступной Model 3 стартует от 46 990 долларов.

По дизайну Model 3 в целом уже имеет радикально упрощенный интерьер по сравнению с другими автомобилями своего класса: здесь предусматривается только один экран информационно-развлекательной системы, без приборной панели и ограниченные кнопки переключателя, которые даже не имеют полноценного управления стеклоочистителем. Некоторые из начальных серий имели высококачественную мягкую подкладку на потолке в стиле алькантары, прежде чем Tesla перешла на другой материал.

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