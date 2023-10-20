Tesla будет считать зевки водителей, чтобы выдать предупреждение о «чрезмерной сонливости» — Finance.ua
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Tesla будет считать зевки водителей, чтобы выдать предупреждение о «чрезмерной сонливости»

Фондовый рынок
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Теперь Tesla будет оценивать усталость водителя с помощью новой функции «предупреждение о сонливости». Звуковое и визуальное сообщение поступит, если водитель слишком часто моргает или зевает — это будет отслеживаться с помощью камеры в салоне, параллельно контролирующей, следит ли человек за рулем за дорогой.
Слухи о новой функции распространились еще в мае, когда хакер Tesla Грин отследил ее в программном обеспечении.
В действии инструмент изучает как черты лица, так и поведение за рулем, и в дальнейшем выдает на сенсорном экране оповещение и усиливает его звуковым сигналом. Вы можете отключить функцию в элементах управления в разделе безопасности. В то же время предупреждение о сонливости автоматически активируется только в том случае, если автопилот включен, а автомобиль двигается со скоростью более 60 км/ч.
Ранее Tesla обнародовала финансовые показатели за третий квартал, где доходы автопроизводителя снизились на 44% до $1,9 млрд по сравнению с $3,3 млрд за соответствующий период в прошлом году.
По материалам:
ITC.ua
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